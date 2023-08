Online kasiino Eestis: juriidiliste võimaluste turu-uuring

“Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”

Eesti on üks kiiresti areneva hasartmängutööstusega riike. Riigis tegutsevad online-kasiinod peavad oma tegevuseks litsentsi andma – hankima vastava loa hasartmängudega tegelemiseks. Kõigi Eesti legaalsete kasiinodega saad tutvuda Eestikasiinod.info .

Alt: Legaalsed online kasiinod Eestis

Hasartmänguäri legaliseerimise ajalugu

Esimene seadus hasartmängude meelelahutuse kohta võeti riigis vastu 1994. aastal. Pärast loteriiseadust kiideti 1995. aastal heaks hasartmängude seaduseelnõu. Nüüd loetakse 2009. aasta seadusandlikku akti sellise meelelahutuse reguleerimise õiguslikuks aluseks Eestis.

Hasartmänge on Eestis õigus korraldada mis tahes juriidilist isikut, kes on usaldusväärne, järgib seadusi, omab tegevusluba ja lube. Loteriid on õigus korraldada ainult riigiettevõtted.

Eesti on online kasiinosid litsentsinud ja reguleerinud alates 2010. aastast. Kui riik avas oma turu välismaistele organisatsioonidele, esitas ta nõude, et operaatorite serverid peaksid asuma riigi territooriumil. 2012. aastal tühistas riik selle piirangu.

Pärast online kasiinode legaliseerimist hakkasid võimud litsentseerimata mängulehti blokeerima. Kui keegi üritab siseneda välismaisesse online kasiinosse, suunatakse ta automaatselt ümber Eesti maksuametisse. Samas on Eestis tegevusluba omavatel ettevõtetel õigus osutada teenuseid välismaistele mänguritele.

Kuidas ettevõtted oma tegevust litsentseerivad

Ettevõtte tegevusloa saamiseks esitab kasiino avalduse Maksu- ja Tolliametile. Enne tegevusloa andmise otsuse tegemist kontrollib taotlejat erikomisjon. Regulaator teeb kindlaks, kas ettevõte järgib kasiinodele kehtivaid reegleid. Lisaks viib osakond läbi eelneva 3 aasta maksukäitumise auditi, jälgib mainet, veendub usaldusväärsuses.

Regulaatoril on õigus saada auditi läbiviimiseks andmeid kasiinodest ja riigi info baasidest. Otsus tehakse 4 kuu jooksul pärast kogu vajaliku dokumentatsiooni esitamist. Otsuse tegemise maksimaalne tähtaeg on kuus kuud pärast taotluse esitamist.

Taotleja lisab tegevusloa taotlusele:

teave juhatuse liikmete kohta;

aktsionäride nimekiri ja teave aktsiate arvu kohta;

teave isikute kohta, kellel on organisatsioonis oluline osalus;

üksikasjalik äriplaan;

turvatehnoloogia ja AML-poliitika teave;

tootevalikus saadaoleva tarkvara täielik loetelu;

ettevõtte põhikiri;

teave maksetehingute jaoks kasutatavate kontode kohta.

Taotleja peab olema Eesti elanik.

Litsents antakse maksimaalselt 60 kuuks. Maksu- ja Tolliametil on igal ajal õigus nõuda ekspertidelt sõltumatut hinnangut selle kohta, kas tarkvara vastab kehtivatele regulatsioonidele.

Eesti parimad kasiinod

Nagu näete, on litsentsimine keeruline protseduur, mida saavad läbida ainult tõeliselt head kasiinod, pakkudes mängijatele juurdepääsu kvaliteetsele tarkvarale ja probleemideta raha välavõtmise võimalusele. On mitmeid mängulehti, mida peetakse Eesti mängijate jaoks tipptasemel.

Jalla

Alt: Veebileht Jalla casino

Kasiino valikus on üle 2000 mängu. On olemas tarkvara sellistelt tuntud pakkujatelt nagu Yggdrasil Gaming, NetEnt, Red Tiger Gaming. Veebilehe kataloog sisaldab videoautomaate ja lauamänge. Saadaval on ka üle 40 laua ehtsate krupjeedega.

Tehes esimese sissemakse vähemalt 20 EUR, saab mängija 20 tasuta keerutust, mis lähevad edasi 0,25 EUR panusega. Konto täiendamisel summas 100 EUR väljastatakse 100 tasuta keerutust. Veel 10 tasuta keerutust saad kasiino reklaampostitus loendiga liitudes.

Ninja

Alt: Veebileht Ninja Casino

Kasiino pakub külalistele laia valikut Ezugi, NetEnti ja teiste tipp arendajate tarkvara. Ettevõte on kuulus selle poolest, et on üks esimesi, kes saidile uusi mänge lisab. Sortimendis on Eestis populaarsed seadmed ja RNG-l põhinevad lauamängud. Saadaval on ka live-kasiino. Selle eripära on see, et sortiment sisaldab live-ninja-ruletti. Selles mängib külaline salapärase ninjakostüümis tüdruku vastu.

Ninja kasiinos tervituskampaaniat ei ole, kuid mängijad saavad juurdepääsu lojaalsusprogrammile. Selles osaledes peab külaline koguma punkte pärisrahaga panuseid tehes. Punkti saate teenida kulutades:

5 EUR mänguautomaatides või videopokkeris;

1 EUR ruletis;

5 EUR kaartides.

Ninjas võetakse raha Trustly maksesüsteemi kaudu välja 5 minuti jooksul, nii et mängijad ei pea oma võitude kättesaamiseks kaua ootama.

HappySpins

Alt: Veebileht HappySpins Casino

Kasiino pakub külalistele GameArti, iSoftBeti, Pragmatic Play, Push Gamingu ja teiste tuntud arendajate tarkvara. Valikus on klassikalised ja kaasaegsed mänguautomaadid, aga ka progressiivsed videoautomaadid. Külaliste käsutuses on ka erinevad lauamängud ja live-kasiino. Reaalaja režiimis on rohkem kui 50 lauda, ​​erinevat tüüpi saadaolevaid mänge ja panustamislimiite.

Kasiino meelitab hea stardikampaaniaga. See on võrdne 200% esimese sissemaksega, kuid ei ületa 200 eurot. Soodustusi on ka kogenud mängijatele. Näiteks võite saada igapäevast cashbacki 10% päevas kaotatud summast.

HappySpins maksed tehakse Trustly teenuse kaudu. Minimaalse 20-eurose sissemaksega saab peaaegu igaüks oma kontot rahastada ja pärisrahaga mängima hakata. Välja saab võtta 50 kuni 1000 eurot. Hea on see, et väljamaksetaotlused töödeldakse paari minuti jooksul.

Valige üks Eesti litsentsiga kasiinodest, minge nende veebilehele, registreeruge ja tehke sissemakse, et alustada pärisrahaga mängimist ning hea õnne korral võita auhind. Küsimuste korral võtke ühendust ettevõtte tehnilise toega – peaaegu iga legaalne kasiino Eestis võimaldab teil toega ühendust võtta nii online chati kaudu kui ka telefoni teel.