Taskukohased köögimööbli komplektid: kuidas leida rahakotisõbralikku lahendust ilma kvaliteedis kaotamata

Foto: 1a.ee

Köök on kodu süda, kus valmivad imemaitsvad ja hõrgud road, kus pere õhtul pärast pikka päeva koos maha istub, oma päeva teistega jagab ning kus luuakse sooje mälestusi nii pere keskel kui külalistega, mis jäävad igaveseks meelde. Tahame, et meie kodud oleks ilusad ning kaunis köögimööbel on sellest suur osa. Siin artiklis vaatamegi, kuidas leida köögimööbli komplekte, mis oleksid kaunid, efektiivsed ning seejuures ei peaks sa kvaliteedi osas tegema ühtki kompromissi.

Köögimööbli komplektid – kaunid ja taskukohased

Vaatame üle mõned taskukohased köögimööbli komplektid, mis on kaunid ja taskukohased ning sobivad ilusti pea igasse kööki.

Sara Line

Foto: 1a.ee

See valge tamme imitatsiooniga köögimööbli komplekt jätab kauni ja viimistletud mulje. See komplekt on sooja värviga ning teeb köögist koha, kuhu tahad tulla. Sobib hästi nii heledamate kui tumedamate köökidega ning selle 2,4 meetrine pikkus peaks olema sobilik pea igasse kööki. Selline värvitoon on mõnus vaadata ning see tekitab hubase tunda. Lisaks on seda materjali lihtne hooldada.

Livia

Foto: 1a.ee

Kaunis pruuni tamme disainiga köögimööbli komplekt Livia sobib kindlasti hästi just tumedama puidu austajatele. See 2,4 meetrine komplekt on valmistatud lamineeritud puitplastplaadist, mis on kaunis, vastupidav, jätkusuutlik ning lihtne hooldada, tagades, et sul ei jää ükski tegevus köögis tegemata. Kui armastad tumedamat puitu, tutvu Livia köögimööbliga kindlasti lähemalt.

Marija

Foto: 1a.ee

Marija 2m pikkune köögimööbli komplekt on skandinaavialiku stiiliga iludus, mis on valmistatud puitkiudplaatidest. See hele mööbel sobib hästi nii heledatesse kui tumedatesse köökidesse, lisades köögile avarust ning valgus, mis on just see, mida me kõik pärast tööpäeva lõppu vajame. See „vähem on rohkem“ stiilis mööbel täidab igati oma eesmärki, muutes köögi visuaalselt ka ruumikamaks.

Daria

Foto: 1a.ee

Kas oled kunagi unistanud veidi rustikaalsest new-yorgilikust köögimööbli komplektist? Siis on 2,3 meetrine tammest ja antratsiidist iludus just sulle loodud! Selle mõnusast tumedamast puitlaastplaadist kate jätab modernse mulje, materjali on lihtne puhastada ning silmale pakub see kindlasti palju ilu! Tunne end kui Brooklynis ning kokka oma lemmiktoite!

Viola

Foto: 1a.ee

See 2,6 meetrine köögikomplekt Viola on valmistatud beežist tammest ning sobib hästi kreemikatesse köökidesse. Värvitoon muudab selle köögimööbli komplekti hubaseks ning puitlaastplaat, millest komplekt valmistatud on, peab hästi vastu ning seda on lihtne puhastada.

Söögilaud on köögi kuningas

Foto: 1a.ee

Just söögilaud on see paik, mille ümber pere koguneb ja miks seega uhkelt troonima kas köögis või söögitoas. Söögilaua ümber kogunevad nii omad kui ka külalised. Ilus ja praktiline söögilaud on tõeline staar.

Söögilaudade valikus on rohkelt taskukohaseid lahendusi, mis näevad välja elegantsed ning aitavad meeldiva õhtu jaoks atmosfääri luua. Mida aga laua ostmisel silmas pidada: