Parim jumestuskreem on käeulatuses

Iga inimese meigirutiin on unikaalne ja Apotheka Beauty spetsialistid mõistavad, et igal inimesel on omad meigieelistused. Olenemata sellest, kas meeldib rõhutada kulmude täpsust, huulte kaunistust või silmade sära, jääb jumestuskreem alati meigi vundamendiks, mille abil luua kauni ja veatu lõpptulemus.

Jumestuskreem on kõige aluseks

Jumestuskreemi rolliks on peita nahavigu ja ühtlustada nahatooni, mis annab näole värske ilme ja loob ülejäänud meigile hea alusbaasi. Eestis on jumestuskreemid aastatega muutunud naiste, aga ka meeste, ilurutiini oluliseks osaks, mis on põhjustanud nõudluse tõusu ning viinud kosmeetikatööstuse pideva arenguni.

Sinu jaoks parim jumestuskreem on võti kauni ja veatu jume saavutamiseks. Leides õige toote, koged ka seda, et parim jumestuskreem tõstab enesekindlust ning annab särava väljanägemise. Ja kui hea baas on olemas, jõuab IDUN Minerals dekoratiivkosmeetika abil soovitud tulemuseni.

Võimalik, et sinu jaoks on parim valik jumestuskreemi alternatiiviks sobilikud BB kreem, CC kreem või siis tooniv päikesekaitsekreem. Need variandid on olemas mitmete tuntud apteegikosmeetika brändide sortimendis: BioNike, Avène ja populaarse brändi Babé tooted

Millest alustada?

Olgu see esimene samm või olete juba kogenud kasutaja, leida enda naha jaoks parim jumestuskreem, on oluline. See võib võtta aega, seega soovitame vajadusel ka farmatseudiga konsulteerida. Peate pöörama tähelepanu sellistele teguritele nagu nahatüüp, toonivalik ja katvus. On oluline vahe, kas sul on kuiv, tundlik, rasune või küpse nahk, sest erinevate nahatüüpide puhul on soovitused teised.

Kindlasti ei tasu jumestuskreemi kõrvale heita mõttega, et pole ju meiki vaja. Meik ei pea olema lihtsalt dekoratiivne, maaling näonahal. Meik võib olla ka viisiks, kuidas oma nahka kaitsta ning hooldada. Aga selle eelduseks on jälle see, et oled leidnud sobiva tekstuuri ja omadustega lahenduse ehk et sa tead, kuidas valida jumestuskreemi.

Parim jumestuskreem kuivale nahale on pigem vedel või kreemjas ning niisutava toimega. Rasuse naha jaoks on parim valik jumestuskreem, mis põhineb vee baasil, mitte õli baasil. Küpse nahaga on oluline vältida liiga raske tekstuuriga jumestuskreemi, mis võib koguneda kortsudesse. Tundliku nahaga inimestele on tavalisest tähtsam toodete koostis. Sellisele nahale on väga hea hüpoallergeensete koostisosadega dermakosmeetika bränd Avène ja näiteks nende BB kreem.

Alusteadmised ei muutu kunagi

Parim jumestuskreem on see, mis peale kandes jääb loomulik ja kerge. Ka siis, kui soov on leida parima katvusega jumestuskreem, on olemas lahendused, mis katavad piisavalt juba ühe või kahe pealekandmiskorraga. Nii jääb ka tugeva katvusega parim kauapüsiv jumestuskreem piisavalt kerge, ei ummista pööra ning ei tekita nahaprobleeme.

Parim looduslik jumestuskreem on paljude spetsialistide arvates mineraalne jumestuskreem. Kvaliteetne mineraalkosmeetika laseb nahal hingata, peidab väiksemad iluvead ning ühtlustab nahatooni. Tänu mineraalsele koostisele sobib see ka neile, kel on tundliku naha tõttu raskem sobilikke kosmeetikatooteid leida.

Mineraalkosmeetika – pulbristatud mineraalid – on ühelt poolt aastatuhandete vanune tehnika, ent teiselt poolt nüüd oma uue populaarsuselaine tippu jõudmas. Ja seda täitsa põhjusega! Kvaliteetses mineraalkosmeetikas ei leidu parabeene, sünteetilisi aineid, talki ega säilitusaineid, tänu millele on see naha jaoks mugavam ja tervislikum.