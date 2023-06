Mida panna tähele uute talverehvide ostmisel?

© Maksim Kulikov, Getty Imagesvia canva.com

Talvel võivad teed olla libedad, aga ka märjad. Teeolud on keerulisemad kui suvel ja seetõttu on äärmiselt oluline, et sinu talverehvid oleksid kvaliteetsed ja ohutud. Kui sa oled uusi talverehve ostmas, siis siit leiad soovitused, millele tähelepanu pöörata. Vali sobivad Kaup24 või Hansaposti valikust ning telli soodsalt.

Kuidas leida sobivad talverehvid?

Esimene asi, mida tuleb valima hakata on rehvide tüüp. Kas naast- või lamellrehvid? Enamasti eelistatakse naastrehve, aga paljud on soetanud ka lamellrehvid. Viimased on suurepäraseks valikuks sombustel teeoludel ja esimesed parimad väga jäise teepinna korral.

Kui peaks soovitama, millised talverehvid valida, siis lamellrehv on hea linnasõitudeks, aga naastrehv keerulisemates oludes, mis võivad tulla ette linnavälistel teedel. Mõtle, kus sina peamiselt sõidad.

Valimist tuleb jätkata rehvide suuruse, mustri ja teiste omaduste põhjal.

Rehvide suuruse dikteerib sulle ette auto, sest suuruste vahemik on autodel ettenähtud. Pea aga meeles, et rehvide suurus peab vastama ka velgedele. See tähendab seda, et kui sul on veljed olemas ja sa ei soovi neid ümber vahetada, pead valima sellises suuruses talverehvid, mis sellega istuvad.

Teine näitaja on muster. Enamik talverehve on asümmeetrilise mustriga, et tagada parim juhitavus ja stabiilsus. Mida tihendama mustriga talverehvid on, seda parem on haarduvus. Mustri sügavuse põhjal on võimalik hinnata, kas vanad talverehvid kõlbavad veel sõitmiseks. Reegel on, et mustri sügavus peab olema vähemalt 3 mm.

Lisaks eelnevale on veel mitmeid näitajaid, mida võib arvestada. Selleks on nii kiiruse indeks, kütusesäästlikkus, müra ja haarduvus märjal teel. Alustame otsast peale!

Kiiruse indeks näitab maksimaalset kiirust, mis on turvaline ja ei kahjusta üleliia rehve. Pea meeles, et sõidukiirus tuleb valida lähtuvalt teeoludest ja kinni pidada piirkiirusest.

Kütusesäästlikkus on hea näitaja, millega saab hinnata seda, kui säästlikud talverehvid on. Mida tähestikule lähemal oleva tähega on need tähistatud, seda keskkonna- ja kütuse säätlikum valik on.

Müra näitab seda, kui palju müra rehvid sõidu ajal võivad teha. Mõne mudeli puhul võib see olla väga erinev.

Viimaseks haarduvus märjal pinnasel. See näitab, kui kiiresti saab auto märjal teel pidama. Tähistatakse tähtedega ja mida lähemal see on A-le, seda parema haarduvusega on tegu.

