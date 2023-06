2023 SUVEHOOAJA PÄIKESEPRILLIDE TRENDID

Norman-Optika tutvustab selle suve päikeseprillide moodi, andes ülevaate selle hooaja trendidest, ning annab nõu, kuidas valida õiged päikeseprillid.

Foto: Kertin Vasser

Suvel saavad päikeseprillid oluliseks aksessuaariks, milleta enamik inimesi hakkama ei saa. Korralikud päikeseprillid mitte ainult ei kaitse meie silmi kahjuliku UV-kiirguse eest, vaid lisavad stiili ja glamuuri suvisele riietusele.

Igal hooajal muudavad päikeseprillide trendid pisut suunda. Üks põhilisi trende, mida võib sel suvel näha, on oversized ehk ülisuured päikeseprillid. Need päikeseprillid olid populaarsed juba 1970ndatel ja 1980ndatel ja on tänavu suurelt tagasi tulnud. Suurem prilliklaas pakub lisaks ägedale välimusele ka paremat kaitset päikese eest. Oversized päikeseprillid on erinevates värvivalikutes, populaarseimad neist on sel hooajal must, pruun ja kilpkonnavärv.

Foto: Kertin Vasser

Teine trend, mis sel suvel lained lööb, on värviliste klaasidega päikeseprillid. Selle trendi põhiline teema on just klaaside värv ning eelkõige saab näha pastelseid toone nagu näiteks roosa, sinine ja kollane. Värviliste klaasidega päikeseprillide kuju varieerub – ümmargused, kandilised ja kassisilmad. Samuti on aviaator-stiilis päikeseprillid 2023. aasta suvel jätkuvalt esirinnas. Aviaator-stiilis prillid on olnud juba aastakümneid moes ja nende edu jätkub. Nende populaarsus seisneb lihtsas, kuid stiilses disainis – metallraam pisarakujuliste klaasidega.

Väikesed päikeseprillid on olnud mitu aastat trendikad ning jätkavad ka tänavu. Väikese raami ja klaasidega prillid on sobilikud neile, kes soovivad minimalistlikku välimust. Neid on erinevate kujudega, näiteks ristkülikukujulised, ovaalsed ja ümarad, ning on saadaval paljudes värvitoonides. Spordiprillidest on juba mitu hooaega snitti võetud ning see trend pole ka praegu kuhugi kadunud.

Mida silmas pidada päikeseprillide valimisel?

UV-kaitse

Alati valige 100% UV-kaitsega päikeseprillid, et kaitsta oma silmi kahjulike kiirguste eest! UV-kaitse puudumisel on prillid silmadele ohtlikud, kuna tumeda klaasi taga pupill suureneb ning päikesekiired jõuavad suuremal hulgal silma. Väga soodsatel supermarketi prillidel võib küll olla UV-kaitse silt peal, aga nende kvaliteet pole kontrollitud – seega kindel nende kaitses ei saa olla.

2. Prilliklaaside materjal

Prilliklaasid on valmistatud kas plastist, polükarbonaadist või mineraalklaasist. Mineraalklaas on kriimustuskindlam, raskem ja võib kukkudes kildudeks minna. Polükarbonaat on kerge ja vastupidav, kuid madalama optilise kvaliteediga. Plastklaasid on enim levinud päikeseprillide klaasid oma kerguse ja mittepurunemise tõttu, kuid nendega peab hoolsamini ringi käima, et need ei kriimustuks.

3. Prilliklaaside toon

Prilliklaasi toon mõjutab, kui hästi on näha konkreetsed värvid ja kontrastid. Hall on populaarne, kuna ei muuda värve, pruun ja roheline teevad nägemise kontrastsemaks, kuid mõningal määral mõjutavad värve. Kollane ja oranž on head hämarates tingimustes, samuti autot juhtides.

4. Stiil ja istuvus

Vali stiil, mis sobitub näojoontega ja personaalse stiiliga. Heledate juuste ja nahatooniga soovitame vältida väga heledaid raame, kuna need võivad muuta inimese kahvatuks. Tugeva kulmujoone olemasolul vältida raame, mis on ülevalt rõhutatud – võib tekkida topeltkulmu efekt. Oluline on, et päikeseprillid istuksid mugavalt ega libiseks ninalt alla.

5. Hind

Päikeseprillide hind varieerub – Norman-Optikast leiab nii rahakotisõbralikke kui ka luksusbrände. Praegu on käimas kampaania, kus kõik päikeseprillid on kuni 50% soodsamad.

Foto: Kertin Vasser