Enneta suviseid maksaprobleeme ja tee tervislikke valikuid

Kauaoodatud suvi ongi kohal. Kuigi ilmataat pole meid üleliia soojade temperatuuridega veel hellitanud, siis ega suvekuumus tulemata jää. Mida soojemaks läheb aga ilm, seda suurem on meil kõigil soov õues olla, päikest nautida ja erinevatele suvistele toiduahvatlustele järele anda. Olgu selleks siis mahlane grill-liha, värskendav karastusjook või jahutav jäätis.

Aga isegi siis, kui suvel on ahvatlusi meie ümber niivõrd palju, tasub säilitada kainet mõistust ning tarbida rasvaseid ja soolaseid grilltooteid ning magusaid karastusjooke mõistuse piires. Usu, et sinu maks tänab sind hiljem selle eest!

Foto: Shutterstock

Miks on maksa tervis oluline

Maksa peamine ülesanne on kõikide organismile kahjulike ainete lagundamine ja seedeprotsessile kaasaaitamine sapphapete tootmise näol. Lisaks on maksal tähtis roll ka immuunsüsteemi töös. Seega, terve maks võrdub terve sina.

Miks on aga just suvi maksa jaoks see kõige ohtlikum aeg? Peamiseks ohuks maksale on suvel just rasvased ja liigsoolased söögid, mida tarbitakse suurtes kogustes. Nendeks on näiteks grillvorstid- ja liha, erinevad soolased snäkid, maiustused ning karastusjoogid ja alkohol.

Sool ja rasv on maksa vaenlased

Et maks peaks vastu suvisele koormusele, tuleks jälgida vana head reeglit, mis ütleb, et maitsev grill-liha peaks moodustama ainult veerandi taldrikust ning ülejäänud osa peaks olema midagi värsket ja tervislikku nagu näiteks puu- ja köögiviljad.

Seda sama reeglit peaksid järgima ka kõik kaaluga kimpus olevad inimesed, kuna ülekaal on maksale suureks ohuks. Kahjuks on Eestis ülekaaluliste arv kasvamas ning 50% eestlastest on ülekaalulised või juba rasvunud, mis omakorda põhjustab rasvmaksa teket ning erinevaid maksahaiguseid.

Kuigi ka erinevad toorsalatid on grillihooajal suureks hitiks ja heaks lisandiks, siis võivad ebatervislikud salatikastmed röövida salatilt selle tervislikkuse. Nimelt on ka valmis salatikastmetes maitse andmiseks kasutatud enamasti liiga palju soola, suhkrut, õli ja lisaaineid, mis omakorda teevad salatikastmest kõike muud, kui tervisliku toote. Toorsalat on alati mõistlik ise valmis teha, hoolikalt jälgides kõike seda, mis salatisse sisse läheb. Sidrunimahl, mesi ja tsipake soola on ideaalne ja lihtne salatikastme kooslus, mis on ühtlasi nii tervislik kui ka maitsev.

Pea alkoholi ja karastusjookidega piiri

Kui karastusjookide puhul on peamiseks kahjutekitajaks joogis olev hiigelsuur suhkrukogus, siis alkohoolsete jookide puhul on selleks ohuks aga alkohol ise.

Kuigi suvel me mõtleme, et mis see väike pokaal veini, klaas õlut või purk siidrit ikka teeb, siis võib lihtsalt juhtuda, et endalegi märkamatult koormame me nii käitudes liigselt oma maksa. Alkohol pole tervisele üldse hea, aga kui seda siiski tarbida, siis tuleb seda teha mõõdukalt.

Sümptomid, mis annavad märku maksaprobleemidest

Kõige esimesteks sümptomiteks, mis annavad sulle vaikselt märku, et maks on saanud liigset koormust, on kõhuprobleemid ja halb enesetunne. Suvisel ajal on kõige enamlevinud kaebusteks erinevad seedeprobleemid nagu kõhugaasid, puhitus ja raskustunne kõhus.

Lisaks sellele on maksa ülekoormuse märgiks ka muutused küüntes ning erinevad nahaprobleemid nagu sügelev nahk, akne ja ekseem. Sellistele muutustele tuleb võimalikult varakult tähelepanu pöörata, et vältida maksas põletiku tekkimist ja maksafunktsioonide edasist halvenemist.

Hoia maksa tervist!

Mõõdukas liikumine, tasakaalustatud toitumine, alkoholi ja magusate karastusjookide vältimine või nende minimaalne tarbimine ning piisav vee joomine, on lihtsad elustiiliharjumused, mis hoiavad sinu maksa tervena.

Kindlasti pane suurt rõhku tervislikule toitumisele, sest maksa jaoks on kasulikud erinevad aedviljad, mustikad, rohelised oad, pähklit ja rohelised toorsalatid. Need kõik eelpool nimetatud toiduained sisaldavad kõik palju antioksüdante ja E-vitamiini, mis on maksa jaoks vajalikud. Maksa tervise jaoks on olulised ka veel aminohapped, mis omakorda suurendavad maksa antioksüdantset võimekust.

Veel on maksa toetusravis alati kesksel kohal ka koliin, mis on emulgeeritavate omadustega vitamiin. Koliin aitab maksal ja ka veresoontel vabaneda sinna talletunud rasvast. Liverta Forte on spetsiaalne toidulisand maksa talitluse ja rasvaainevahetuse toetamiseks, mis sisaldab nii koliini kui ka kõiki teisi maksale vajalikke lisandeid nagu harilikku maarjaohakat, kroomi ja metioniini.

Käitu suvel vastutustundlikult ja hoia oma maksa tervist!

Artikli avaldaja IPharma