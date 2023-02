Miks valida elektriauto?

Sõidukite heitgaasid on tänasel päeval keskkonna kahjustamise osas päris suur probleem. Heitgaasid kahjustavad ökosüsteeme, elusolendite tervist ning põhjustavad happevihmasid ja kasvuhooneefekti.

Mis heitgaas täpsemalt on ning kuidas see keskkonda kahjustab? Heitgaas on atmosfääri lenduv, kahjulikke aineid sisaldav kütuse põlemise või tootmise gaasiline jääk- või kõrvalsaadus. Elusolendid sh. inimesed hingavad heitgaase endale sisse ning tagajärjed võivad olla tervist kahjustavad.

Sõiduki heitgaasid koosnevad suuresti just autos kasutatavast kütusest. Ometi sõidukitega on meil vaja igapäevaselt liikuda. Kuidas siis valida ökonoomne sõiduvahend ja seeläbi aidata keskkonda positiivselt mõjutada?

Üks parim valik oleks kindlasti elektriauto. Elektriautod ei tekita heitgaase ning ei saasta keskkonda. Valides elektrisõiduki, valid ka väiksema ökoloogilise jalajälje.

Toome välja veel mõned põhjused miks elektriauto on suurepärane valik.

Rahakotisõbralik – elektrisõidukid aitavad säästa hoolduskuludelt. Akuga elektrisõidukitel ei ole bensiinimootorit, seega ei vaja nad õlivahetust, süüteküünlaid ega hammasrihmasid. Lisaks erinevalt bensiinimootoritest ei vaja elektrimootor rutiinset hooldust. Samuti jäävad ära pidevad tankimised, mis aitab oluliselt raha säästa. Lisaks taastab ja salvestab regeneratiivpidurdamine energiat iga kord kui aeglustate, mistõttu ei kasuta sõiduk ummikutes olles energiat.

Suurepärane juhitavus – elektriautodel on suurepärane juhitavus. Kuna enamjaolt on aku paigutatud auto keskele, alandab see sõiduki raskuskeset, pakkudes paremat kaalujaotust ja stabiilsust. Mida madalamal on auto raskuskese, seda paremini püsib auto teel. Selline kaalujaotus võimaldab omakorda ka paremat kurvide läbimist.

Vaikne sõit – väga suur erinevus bensiini- ja elektrimootoriga sõiduki vahel on salongi kostuv müra. Elektrimootoriga sõiduk võimaldab sõitu vaikuses nautida või kuulates hea kvaliteediga muusikat, ilma mootorimürata. Seeläbi väheneb müra ka liikluses.

Kiire laadimine – elektrisõidukeid on võimalik täis laadida 220V vooluvõrguga ühendatuna 6-8 jooksul.

Tasuta parkimine – kõik sõidukijuhid teavad kui kalliks võib minna Tallinna kesklinnas parkimine. Elektrisõidukiga seda muret enam ei ole! Vastavalt seadusele on kesklinna tsoonis elektriautole parkimine tasuta.

Uue elektriauto hind võib küll alguses tunduda päris suure väljaminekuna, kuid pikemas perspektiivis vaadatuna tasub ost igati ära. Eeskätt tänu sellele, et puudub väljaminek kütusele ning sõiduki üldine hooldamine on soodne.