BMW 3. seeria ostmine: kuidas leida parim pakkumine?

Hoolimata sellest, et 3. seeria pole BMW Saksa autotootja mudelirivis kõige suurem ega võimsam masin, vaid kuulub pigem soodsamate ja tagasihoidlikumate mudelite sekka, pole see siiski keskmise sissetulekuga eestlasele taskukohane auto.

Samas ei tähenda kõrge hind, et BMW 3. seeria pakutavast sõidurõõmust peaks päris ilma jääma. Teisele ringile tulevad 3. seeria eksemplarid on piisavalt kvaliteetsed ja igati väärt ostjate tähelepanu.

Parima BMW 3. seeria pakkumise väljasõelumine on omaette kunst, kus tuleb arvesse võtta erinevaid kriteeriume ja asjaolusid. Silmas tuleb pidada nii oma rahakoti paksust, sõitude iseloomu, automüüja tausta, konkreetse auto ajalugu ja seisundit kui ka muid parameetreid.

Usaldusväärne müüja

Kõige tähtsam kasutatud autode pakkumisi lehitsedes on kindlustunne, et pakkumuses sisalduvad andmed vastavad tõele. Teisisõnu on ülimalt oluline, et auto müüja oleks usaldusväärne.

Esmase uurimistöö automüüja tausta kohta saab teha ära kodust lahkumata arvutis. Kui müüja nime või ettevõtet guugeldades tuleb välja palju negatiivset tagasisidet, on targem silma jäänud autost loobuda ja leida mõni veidi vähem „atraktiivne“ pakkumine.

Järelturu loogikast tugevalt eristuva pakkumise puhul on üsna tõenäoline, et sellise auto andmeid on veidi ilustatud ja võimalikke puuduseid varjatud.

Loomulikult võib kasutatud autodel olla pisivigu ja puuduseid, millest automüüja pole päriselt ka teadlik või mis ilmnevad ilma igasuguse eelneva hoiatuseta. Niisugusel juhul on küsimus hoopis selles, kuidas automüüja probleemi ilmsiks tulekul käitub ja selle lahendamisel osaleb.

Eraisikute vahelised tehingud ei käi tarbijakaitseseaduse alla, mis tähendab, et sellisel juhul tuleb asi selgeks saada omavahel. Kui isekeskis probleemile lahendust ei leita, saab pöörduda kohtusse.

Soetades kasutatud auto ettevõttelt laienevad ostjale kõik tarbijale tagatud õigused ning ostja võib abi saamiseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse tarbijavaidluste komisjoni, mis on kohtusse pöördumisega võrreldes palju soodsam ja kiirem lahendus.

Põhjalik eeltöö

Kaugele vaatavad ja vastutustundlikud kasutatud autode müüjad on igasuguste ebameeldivate olukordade ennetamiseks teinud hulganisti eeltööd.

Esmalt on nad uurinud võimalikult põhjalikult müügile võetavate sõidukite tausta. Lisaks on teostatud müüki võetud kasutatud sõidukitele tehniline kontrolli ja kõrvaldatud selle käigus avastatud või silma jäänud vead. See võimaldab neil ka ostjatele garantiid pakkuda, mis pruugitud auto puhul peaks pakkuma meelerahu ja võimaldama keskenduda otsitava sõiduvahendi muudele omadustele.

Näiteks Baltikumi suurim kasutatud autode müüja Longo ei pane ühtegi masinat enne avalikult müüki, kui pole auto läbisõitu ja olemasolevat ajalugu kindlaks teinud. Klientideni jõuavad ainult värskelt hooldatud ja puhastatud kvaliteetsed autod, millega saab esmase tutvuse ära teha juba Longo kodulehel ja seejärel minna müügiplatsile meelepärast masinat vahetult vaatama ja proovima.

Tunne oma vajadusi

Enne auto valimist tuleks hinnata oma vajadusi ja vaadata ausalt otsa rahalistele võimalustele. Näiteks kui sõitmist on palju, siis võiks eelistada säästlikuma diiselmootoriga bemarit. Lastega pere jaoks on jälle sobivam veidi mahukam universaalkerega mudel.

BMW 3. seeria autode sõidumugavus on väljaspool kahtlust, mistõttu lisavarustusega pole vaja üle pingutada. Näiteks keskmise varustustasemega viis-kuus aastat vana 3. seeria BMW ületab oma tasemelt üldjuhul soodsamate automarkide tuttuusi sõidukeid.

Kokkuvõttes on esmajärjekorras vaja endale selgeks teha, kes on järelturul kõige paremad ja usaldusväärsemad pakkujad ning seejärel asuda valima konkreetset autot. Kasutatud auto puhul ei tohi lasta emotsioonidel liigselt võimust võtta, sest ebaratsionaalsed ja rutakad otsused võivad hiljem väga kulukaks osutuda.