Ebausk halba õnne toovatest tegudest ja sümbolitest

Nii nagu inimesed hoolitsevad väikeste veidruste eest, mis nende arvates neile õnne toovad, püüavad teised hoida võimalikult kaugel tegevusest ja sümbolitest, mis arvatakse toovat halba õnne.

Mis on aga veel uskumuste järgi ebaõnnega seotud tegevused ja sümbolid?

Foto: Pixaby

Raha lugemine

Tegevus, mida enamik ebausklikke mängijaid väldib, on kasiinomänge mängides raha lugemine. Kuigi mõned mängijad vannuvad, et see toob halba õnne, ütlevad teised, et raha lugemine kaardilauas on rohkem seotud kommetega kui halva õnnega. See on lihtsalt ebaviisakas ja ebaprofessionaalne.

Õnnetu number 13

Millegipärast on numbrit 13 alati peetud halva õnne toojaks, eriti lääne kultuuris. Number 13 on nii kurikuulus, et hotellid jätavad isegi 13. korruse vahele. Samuti näivad inimesed kasiinodes olevat ettevaatlikud numbriga 13, eriti ruletti mängides.

Vaatamata sellele, et mõnes maailma paigas peetakse numbrit 13 õnnetuks, usuvad osad inimesed, et see toob tegelikult hoopis õnne. Näiteks paljudes Aasia kultuurides arvatakse, et 13 toob õnne, nii et kui satud Aasiasse võid kasiinos julgelt jääda number 13 juurde.

Seitse võib olla ka halva õnne number

Oleme kõik teadlikud, et seitse toob õnne. Kuid Austraalias viibides ole ettevaatlik. Isegi kui mõtled numbrile seitse, ära ütle seda valjusti! Nagu selgub on halb õnn öelda Austraalias kasiinos mängides valjult “seitse” ja kui sa seda teed, võivad sinu ümber olevad ebausklikud mängijad pahandada.

Veel üks õnnetu number: number neli

Kuigi oleme juba aru saanud, et enamik inimesi maailmas väldib numbrit kolmteist nagu katku, siis Jaapanis hoidub enamik inimesi eemale hoopis numbrist neli. Mis on selle põhjus? Vastus on lihtne: Jaapanis peetakse nelja ebaõnne numbriks, kuna see kõlab samamoodi kui sõna “surm”. Pole ime, et Jaapani haiglates sageli palatit numbriga 4 üldse pole.

Mida teha, kui sinu peopesa sügeleb

Ebausk “sügeleva peopesaga” kehtib erinevate slaavi rahvaste puhul väikeste erinevustega. Näiteks Bulgaarias, kui sinu parem peopesa sügeleb, tähendab see seda, et annad oma raha peagi ära. Seega ole ettevaatlik kui hakkad mängima ja sinu parem peopesa hakkab sügelema. Sa ei taha oma raha lihtsalt ära anda, eks? Serbias seevastu usuvad inimesed, et kui vasak peopesa sügelema hakkab, saad peagi hoopis ise rahasüsti.

Raha laenamine teisele mängijale

Levinud arvamus on, et kaasmängijale raha laenamine toob halba õnne. Mängijad usuvad, et teisele mängijale raha laenates testid sa oma õnne, andes raha ära ilma tõsise väljavaateta seda tagasi saada. Statistiliselt öeldes põhineb see ebausk eeldusel, et raha laenamine kellelegi teisele mängimiseks suurendab riski seda raha enam mitte kunagi näha. Kui sellele nii mõelda, siis tundub see tõesti halva õnnena, kas pole?

Ära vilista

Kuigi pole täiesti kindel kas mängimise ajal vilistamine toob sulle ebaõnne või mitte, võib kindlalt öelda, et see on tüütu ja ebaviisakas käitumine, seega on soovitav sellest hoiduda. See ebausk sai alguse vanadest aegadest, mil meremehed ei tohtinud laeva pardal vilistada, sest arvati, et see julgustab tuuli tugevamalt puhuma. Kuidas see hasartmängude maailma jõudis, pole teada.