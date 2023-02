Mida kontrollida enne kasutatud auto ostu?

Kasutatud auto ostu eel

Nõudlus kasutatud autode järele on kasvutrendis, samuti on kasutatud autode eest makstavad summad tõusuteel. Pandeemia pani otsima alternatiivi ühistranspordile, samal ajal on kasvanud nõudlus sõidujagamisteenuse järele ning uued autod on läinud aina kallimaks.

Pilt: pexels

Enne kasutatud auto ostmist tuleks võtta aega, varuda kannatust ja teha veidi eeltööd. Oluline on veenduda, et ostetav sõiduk ei oleks eelnevalt kahjustatud. Kindlasti tuleb autole teha põhjalik visuaalne ülevaatus, uurida müüjalt auto ajaloo kohta, teha küsitlus sõiduki seisukorra kohta ning selgitada välja varasemad liikluskahjud.

Sõiduki liikluskahjude ajalugu on oluline

Liiklusõnnetused mõjutavad ja muudavad auto turvalisust ja vastupidavust ning võivad põhjustada sõidukile konstruktsioonikahjustusi, mida silmaga näha ei ole ning võivad ka professionaalile märkamatuks jääda. Isegi väike kokkupõrge võib põhjustada sõidukile visuaalselt nähtamatuid kahjusid, mis tulevikus võivad põhjustada vajadust sagedase remondi järele.

Loomulikult on õnnetuste tagajärjed erinevad, väiksed müksud parklas ei võrdu suurte kokkupõrgetega tippkiirusel. Kindlasti tuleks sellised detailid välja selgitada ja uurida liiklusõnnetuse asjaolusid. Lisaks oleks mõistlik lasta auto läbi vaadata mehaanikul, et välistada petta saamine. Kindlasti peaks eelnevad liiklusõnnetused ostetava sõidukiga mõjutama ka hinnaläbirääkimisi.

Selleks, et kontrollida müüja juttu ja veenduda selle õigsuses, on oluline uurida sõidukite registrist vastava auto liikluskahjude ajalugu.

Kuidas kontrollida kasutatud auto liikluskahjude ajalugu

Eestis on kõik registreeritud sõidukid leitavad Transpordiameti avalikust registrist.

Avalikust andmebaasist on auto registreerimismärgi või VIN-koodi abil võimalik otsida vastava sõiduki kohta käivat teavet. Sealt leiab andmeid sõiduki tehniliste detailide, liikluskindlustuse, tehnoülevaatuste ja sõidukiga tehtud tehingute kohta. Kui teostada kontrolli VIN-koodi abil, siis tuleb veenduda, et kontrollitakse õige auto andmeid. Mõni automüüja võib kuulutuses ära märkida mõne muu auto VIN-koodi, millel on eeskujulikum ajalugu.

Kindlasti tuleks uurida tehnoülevaatuste ajalugu, et näha, kas sõidukil on olnud eelnevalt probleeme. Kui sõiduk ei ole ülevaatuselt läbi saanud või on esinenud mingeid vigu, siis ka neid on võimalik seal samas koheselt täpsustada.

Samuti tuleks üle kontrollida sõiduki tehnilised andmed, näiteks nagu läbisõit, ja sõidukiga tehtud tehingute ajalugu, et veenduda müüja aususes ning saada ka teavet eelmiste omanike kohta.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi registrist tuleks kindlasti vaadata üle, kas vastava sõiduki kohta on märkmeid liikluskahjude kohta.

Sõiduki registreerimismärgi või VIN-koodi abil saab kontrollida, kas autoga on seotud mõni liikluskindlustusjuhtum. Oluline on meeles pidada, et register ei kajasta päris kõike – seal on kirjas ainult õnnetusjuhtumid, millesse kaasati kindlustus. Seal ei ole välja toodud õnnetusi, kui kahjustada sai vaid õnnetuse põhjustanud sõiduk ning teisele sõidukile kahju ei tekkinud. Lisaks ei ole seal võimalik tuvastada õnnetusi, mis võisid enne sõiduki Eestisse registreerimist toimuda.

Vaatamata sellele tuleks Eesti Liikluskindlustuse Fondi registrit enne kasutatud sõiduki ostmist kontrollida, sest sealt võib leida olulist teavet.

Need kaks andmebaasi annavad usaldusväärset informatsiooni nii auto kohta käiva ajaloo kui seisukorra kohta, samas saab kontrollida ka müüja usaldusväärsust.

Välismaalt autot ostes tuleks uurida, kas on olemas sarnased avalikud andmebaasid ning VIN-koodi abil saab samamoodi uurida ostetava auto tausta. Juhul kui andmebaasid puuduvad, tasub pöörduda professionaalse teenusepakkuja poole, kes saab kontrollida sõiduki andmeid ja liikluskahjude ajalugu.

Kokkuvõtteks

Sõidukile tasub teha põhjalik taustakontroll, et vältida ebameeldivaid üllatusi ja varalist ning emotsionaalset kahju. Liikluskahjude olemasolu ei tähenda, et autoostust peaks loobuma, küll aga annab taustakontroll tegelikust seisukorrast oluliselt parema ülevaate ning teave, et auto on tehnoülevaatuse läbinud ja kvalifitseeritud asjatundjad on sõiduki liiklusohutuks hinnanud, aitab kaasa autoostu otsuse langetamisel.