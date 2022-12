Jõulukingid lastele, mis loovad väärtust

Jõulud on peagi käes ja kui ka sinu peas mõlguvad mõtted, mida sellel aastal enda lapsele, lapselapsele või mõnele väikesele sugulasele kinkida, siis tutvu meie soovitustega ja leia sobivad jõulukingid lastele Rume e-poe valikust!

Kuidas leida sobivad jõulukingid lastele?

Olenemata sellest, kas otsid jõulukingitust enda lapsele või mõnele sugulasele, kingitust valides tuleb lähtuda saajast. Mõtle, mis talle võiks meeldida. Millised on tema lemmikud multifilmid ja lemmikkangelased? Millega meeldib talle tegelda? Need on mõned küsimused, mis aitavad sul mõelda, millised jõulukingid lastele võiksid meeldida. Kindlasti tasub arvestada ka lapse vanusega, sest kõik mänguasjad, -vahendid, mida välja valid, peaksid olema eakohased, et pakkuda piisavalt põnevust ja uusi teadmisi.

Parimad laste jõulukingid 2022

Jõulukingid lastele alla 50 €

Veekindlad ja ohtud magnetid, millega saab luua erinevaid pilte ja jutustada lugusid.

Küpsetuskomplekti kuuluvad puidust tarvikud, millega saab laps koogi tegemises ja toiduainete segamises kaasa aidata.

Puidust klotsid, mille abil saab panna kokku oma pere.

Jõulukingid lastele alla 150 €

Pallimeri koos pallidega. Vali ise pallimere pallid ja lase enda lapsel lustida kodus!

Tasakaalulaud arendab nii tasakaalu hoidmist kui ka liikumist üldiselt. Ps! See on niivõrd lõbus, et pakub kasutamisrõõmu ka sinule!

Torntool ehk köögipukk on ideaalne abiline sinu lapse jaoks köögis, vannitoas ja mujal.

4 soovitust, kuidas leida ideaalne laste jõulukink