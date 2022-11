Millised Iittala nõud kinkida oma kallimatele?

Lauaseaded on alati olnud üks kingiidee, mis sobib väga paljudele inimestele. Seda eriti, kui tegemist on legendaarse Soome Iittalaga. Millised Iittala nõud kinkida enda kõige kallimatele inimestele? Leia meie soovitused ja üllata enda lähedasi armsa kingiideega!

Iittala nõud noorele õele

Kui otsid kingitust 20ndates õele, siis on kindla peale minekuks klassikalised valged Iittala nõud või pokaalid. Kui ta on endale soetamas esimest kodu või selle juba saanud, on ajatud Iittala nõud ideaalsed, sest nii saab ta endale olulised lauanõud, mida kasutada igapäevaselt ja külalisi võõrustades. Ja loomulikult kuluvad ära pokaalid, et enda elu õnnestumisi kallimate inimestega tähistada.

Iittala nõud emale

Sinu ema armastab kokata ja võõrustada külalisi? Siis vali Iittala nõud, mis on sobilikud serveerimiseks. Kindlasti on tal juba olemas kõik muud põhilised lauaseaded nagu taldrikud, tassid ja klaasid. Seetõttu mine kindla peale välja ja leia Iittala valikust suured serveerimisnõud, mis leiavad kasutamist suurematel pidusöökidel.

Iittala nõud isale

Kingi talle uus kohvi- või teetass, millega saab ta iga hommikut alustada. Selleks sobivad erinevad Iittala sarjad, sõltuvalt mis on tema maitse. Vali kas klassikalise valge või hoopiski Taika kollektsiooni tasside vahel ja leia just selline kruus, mis iseloomustab enam sinu isa.

Iittala Aalto sari on hea valik kaasaegset disaini hindavale inimesele

Iittalal on mitmeid erinevaid sarjasid ja üks populaarsemaid on kindlasti Aalto sari, kust leiad kauni ja minimalistliku disainiga vaasid. Sellise kujuga vaasid ei ole kunagi moest välja läinud, aga just tänavu on tegemas veelgi suuremat hüpet ja kasvanud taas ääretult populaarseks. Aalto minimalistlikud jooned sobivad kaasaegsesse koju, kus hinnatakse kvaliteeti ja head disaini. Üllata enda disaini sõbrast kallimat uue Iittala Aalto vaasiga.

Iittala Taika viib sind lummavasse muinasjutumaailma

Sinu kunstihingega tuttava jaoks on kindel valik Taika kollektsioon. Selle sarja Iittala nõud on lausa ahhetama panevad, nende mitmekülgsus ja kaunid joonistused jutustavad kauneid lugusid, millega on hea alustada enda päeva. Leia Taika kollektsioonist nii tassid, kausid, taldrikud kui ka palju muud.

Iittala Teema sobib klassikat armastavale inimesele

Teema kollektsiooni Iittala nõud on jällegi alati kindla peale minek, nende ajatu disain sobib absoluutselt igale poole ja ei lähe kunagi moest. Kingi need Iittala nõud kellelegi, kes on soetanud uue kodu või inimesele, kelle kohta sa täpselt ei tea, millise disainiga lauanõud võiksid meeldida. Oleme kindlad, et Teema kollektsioon sobib alati!

Iittala nõud on niivõrd universaalsed, et need sobivad kinkimiseks pea igale ühele, olenemata huvidest, vanusest jne. Leia enda kallimale sõbrale või pereliikmele sobivad Iittala nõud Hansaposti või Kaup24 e-poodidest ja soeta kingitused mugavalt veebist. Usume, et sinu kõige paremad sõbrad ja sugulased on rõõmsad kingivaliku üle!