Kas online kasiinod on turvalised?

Online kasiinodes mängimine on põnev meelelahutus, kuid kasiinodega seonduvalt kipub meediasse jõudma ikka pigem negatiivset informatsiooni. Põhjus on tegelikult väga lihtne. Lõbusalt aega viites võib reaalsustaju kaduma hakata ning mängijad kannavad mängijakontole lõpuks rohkem raha kui nad päriselt saavad lubada omale kaotada.

Muus osas ei saa online kasiino operaatoritele, kes Eestis tegutsevad, midagi ette heita. Tegemist on ettevõtetega, kes on loonud platvormi, et pakkuda veebis võimalust raha peale panuseid teha populaarsetel mänguautomaatidel, live-kasiino laudadel või spordiennustuses.

Pole saladus, et mängud on tehniliselt nii seadistatud, et mängude korraldaja jääks pikemas plaanis plussi ehk siis maja eelis on vähemalt mõni protsent kõigi tehtud panuste pealt. Kui see nii ei oleks, siis ei oleks mängude korraldajatel resurssi, et mänguplatvormi käigus hoida ning ka ettevõttele potentsiaalselt kasumit teenida.

Ebaseaduslikud kasiinod Eestis

Eesti on reguleeritud turg, mis tähendab seda, et mängida tohib ainult litsentseeritud online kasiinodes, millele Maksu-ja Tolliamet on tegevusloa andnud.

Mängupaika otsides veendu alati, et kasiinol oleks litsentsi väljastanud MTA. Litsentsi väljastaja logo ja hasartmängu loa number on lisaks reeglitele alati kirjas ka lehe alamenüüs.

Mängides mujal riigis litsentseeritud kasiinos ei tähenda muidugi seda, et tegemist oleks petuskeemiga, vaid seda, et seal mängides puudub mängijal kaitse.

Näiteks väljamakse ei tule kohale, siis Eesti riigil on mängija aitamiseks raske midagi ära teha.

Kuna mujal litsentseeritud kasiinod Eestis hasartmängumaksu ei maksa, siis Eesti mängija jaoks tähendab see seda, et võimalike võitude pealt peab ta ise maksud tasuma. Näiteks, kui tuleb võit, siis tuleb selle eest tasuda 20% tulumaksu. Eesti litsentsiga online kasiinodes on kõik võidud aga maksuvabad.

Mis puutub ebaseaduslikesse kasiinodesse, siis Maksu-ja Tolliameti järelvalveametlikud blokeerivad neid kogu aeg. Seda, millistel veebikasiinodel on seaduslikud õiguses Eestis teenuseid osutada, saab lihtsa vaevaga kontrollida EMTA lehelt. Seal on isegi välja toodud kõik blokeeritud hasartmängud internetileheküljed, mis annab samuti hea ülevaate, millistel lehtedel pigem ei tasuks oma raha mängu panna.

Mida tähendab üldse turvalisus online kasiinodes?

Online kasiinodes mängides võib vabalt juhtuda, et satud mängimisel liilt hoogu ning pidama saamine on päris keeruline. Seepärast räägimegi turvalisusest või usaldusväärsusest selles kontekstis, et kuivõrd kasiinoplatvormid üldse pingutavad, et võimalikult mängijasõbralik keskkond luua ning seda ka sellisena käigus hoida.

Võtame näiteks Paf Multibrand Ltd, mis Eestis on esindatud koguni kahe brändiga. PAF ja No Account Bet mängijad võivad ennast üsna kindlalt tunda isegi, kui nad omalt poolt ühtegi vastutustundliku mängimise tööriista ei kasuta(nt. sissemakse limiit, ajaline mängupiirang, panustamise limiit jne.).

Nii PAF kui No Account Bet mängijatele rakendub automaatselt aastane kaotuse limiit. See tähendab lihtsustatult seda, et ükski mängija ei saa kalendriaasta jooksul kaotada enam kui 20,000€.

Nii PAF kui No Account Bet mängijad saavad lisaks teha testi oma mänguharjumuste tundmaõppimiseks, määrata mängijakontol mängulimiidid või kasutada unikaalset õnnemängude turvakindlustust, mis on loodud spetsiaalselt mängurlusprobleemide ennetamiseks.

PAF ja No Account Bet on kasiinod, mida kindlasti tasub kaaluda, sest nad on tõesti läbi mõelnud, et mis ka ei juhtuks, siis mängija huvid on esiplaanil. Nende omanikfirma Paf Multibrand Ltd näol on tegemist Skandinaavia ettevõttega, mis teada-tuntud sotsiaalse vastutustundlikkuse poolest.

Oluline osa Pafi kasumist jaotatakse erinevate kultuuri- ja sotsiaalprogrammide rahastamiseks.

Kui turvaline on ikkagi Eesti online kasiinodes mängimine?

Alates 2010. aastast kui Eestis kinnitati uus hasartmänguseadus ja ettevõtted said taotleda kaughasartmänguluba, on veebikasiinode trall aina tuure kogunud. Viimastel aastatel on online kasiinode arv pea kahekordistunud ja just registreerimisvabad ehk kiirkasiinod on muutunud eriti populaarseteks.

Litsentsiga netikasiinodel on Eestis tegutsemiseks väga palju reegleid, mida tuleb järgida, kuid kõik need on mängijate seisukohast väga olulised. Lõppude-lõpuks sõltubki ju teenuse kvaliteet sellest, kui kvaliteetne on mänguplatvorm ning mida mängijale hea teeninduse pakkumise nimel ollakse valmis ära tegema.

Brändid nagu Betsafe, OlyBet, Optibet, Coolbet ja PAF on kõik läbi aegade olnud ka suured Eesti spordi-, meelelahutuse- ja kultuuri suured toetajad.

Mis tagab kasiinode usaldusväärsuse ja kuidas lahendatakse võimalikud konfliktid?

Meie hinnangul on Eesti online kasiinod äärmiselt turvalised ja teevad silma ette mistahes veebikasiinodele maailmas. Veebilehed on loogiliselt üles ehitatud, mängijad saavad lihtsalt ja mugavalt kasutada erinevaid vastutustundlikku mängimise tööriistu ja küsimuste korral saab kiirelt abi klienditoe spetsialistidelt.

Harvadel juhtudel, kui mängijad on tundnud, et mingil põhjusel on kasiino ebaõiglaselt käitunud, saab alati pöörduda ka Tarbijakaitseametisse või otse Maksu-ja Tolliameti poole, mis tegelebki otseselt netikasiinode üle järelvalve teostamisega.

Olemas on ka hästi töötavad internetifoorumid nagu näiteks rahvusvaheline AskGamblers, mis suudab etendada online kasiino mängijate ning operaatorite suhtluses vahemehe rolli.