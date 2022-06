Aknapesurobot, aknapesur või lapp ja ämber?

Kaunid suvepäevad ja suveõhtud on aeg, kus paljud inimesed tahaksid väljas olla. Alati ei ole see võimalik ning teine parim lahendus on vaate nautimine. Tolmuste ja mustade akendega on see aga palju keerulisem, nii et võta appi aknapesur või mõni teine lahendus. Kui kevadel jäid aknad pesemata, on klaasidel ja raamidel endiselt ka talve jooksul tekkinud mustus ehk nüüd on viimane aeg aknapesu ette võtta.

Lapp ja ämber ehk klassika

Akende puhastamiseks on rohkem, kui üks variant. Klassikaline lahendus on ju pesuvahend, lapp ja ämber vett. Muidugi ei kasutata enam suvalisest materjalist tehtud kaltse, vaid modernsemaid lahendusi.

Mikrokiust lapp aitab vältida klaasile jäävaid triipe ning need sobivad ka klaasi poleerimiseks. Vajalik võib olla kangema olmekeemia kasutamine, kuid ole valmis selleks, et mikrokiust lapid ei kesta siis tavaliselt kuigi kaua.

Mida teeb aknapesur?

Aknapesur koosneb kolmest osast – pihusti, mikrokiudlapp ning kuivatamise funktsioon. See on tunduvalt kiirem ja mugavam lahendus, kui ise akende nühkimine. Mõnikord jagatakse aknapesurid kaheks. Esiteks käeshoitavad pesurid, teised omaette toimetavad aknapesurobotid. Alati ei olegi vajalik terve klaasi pesemine, vaid piisab kohtpuhastusest ning siis on käsipesur väga kasulik. Lisaks tagab teleskoopvarrega käsipesur ligipääsu akende nurkadesse ning võrreldes robotoga, on ka käsipesuri soodne hind meeldiv faktor.

Nime järgi aknapesur, ent sellega saab ideaalselt puhastada keraamilisi plaate, uksi, peegleid ja dušikabiini ehk kõiki siledaid pinde. Kindlasti peab jälgima pesuri võimsust. Kui imur ei suuda vett ja mustust eemaldada, peab ikkagi kõik käsitsi üle käima. Pesuvett koguv paak peaks olema lekkekindel ning ka mugavalt ja lihtsalt eemaldatav. Samas ei tohi aknapesur ei olla liiga raske, et pesemine ei muutuks koormavaks.

Kas soetada aknapesurobot?

Aknapesuroboti suureks plussiks on muidugi see, et kui jätta kõrvale roboti aknale paigaldamine, toimetab masin omapäi, säästes sinu aega. Enam ei ole nende soetamine ka keeruline, sest aknapesurobotid on olemas nii Kaup24, Hansapost kui teisteski e-poodides. Sellest hoolimata ei ole robot aga lahendus, mis sobib kõigile.

Peamiseks miinuseks on see, et aknapesurobot ei tule toime tugevama mustusega ehk pead ikkagi ise eelpuhastama. Ka on probleemid jahedamatel päevadel, sest robot nõuab töötegemiseks kindlaid temperatuure.

Õiged töövõtted päästavad päevad

Vahet pole, millise variandi kasuks otsustada, tähtis on kasutada õigeid töövõtteid. See tähendab näiteks seda, et aknaraamid ja aknapõsed tuleb puhastada nii seest kui väljast. Tasub meelde jätta ka see, et kõige puhtamate akende saavutamise saladuseks ei ole mitte tingimata pesuvõtted ja pesuvahend, vaid hoopis kuivatamine!

Mikrokiust lapp sobib ka kuivatamiseks, ent ajalehed võib julgelt minevikku jätta. Praegused ajalehed kasutavad oluliselt rohkem trükivärve, mis on ka teise koostisega ja seetõttu kipuvad kuivatamise asemel klaasi hoopis uuesti ära määrima. Kõige parem variant on aga korralik aknapesur, mis aitab klaasi tõeliselt kuivaks tõmmata.