Advokaadibüroo: Solvumine võib kalliks maksma minna

Nõuetest ja kohtuasjadest seoses veebis toimuva solvamisega on avalikkuses juttu olnud juba üksjagu. Ühiskonnale on enam-vähem teada, mida üks sapine netikommentaar võib selle tegijale rahas maksma minna. Jutt käib tavaliselt mõnest sajast või ka mõnest tuhandest eurost, mis solvunud kannatanule valurahaks välja mõistetakse. On seda vähe või palju, sõltub ilmselt hinnangu andja positsioonist, kuid üks on selge – kübersolvamine ja solvumine pole kuhugi kadunud.

Seda kinnitavad nii põgusad pilguheitmised kommentaariumidesse kui ka üha uued vastavasisulised nõudekirjad ja kohtuvaidlused. Kuivõrd inimkond kolib üha innukamalt küberruumi, siis võib eeldada, et ka sealne sõimlemine jääb meie elu saatma nüüd ja tulevikus.

Advokaadibüroo soovitused, kui netikommentaar või blogikanne tundub vale ja solvav

Eesti ühe juhtiva advokaadibüroo Hedmani vandeadvokaat Urmas Kiik annab näpunäiteid, kuidas sellises olukorras tegutseda.

Esmane soovitus: püüa ise õiglus jalule seada. Kui solvava kirjutise tegija on teada (nt blogija), siis võta temaga ühendust ja esita oma vastuväited ning nõudmised. Eelkõige võiks nõuda kirjutise kustutamist ja vabanduse avaldamist samas keskkonnas. Aga pöördumise teemaks võib olla ka alguses mainitud rahaline hüvitis. Kui solvaja end tõepoolest süüdi tunneb, siis võib juhtuda, et ebameeldiv vahejuhtum leiab lahenduse sõjakirvest välja kaevamata.

Pigem siiski nii ei lähe, sest inimesed kipuvad end taolises olukorras õigustama ega suuda või taha teise osapoole tundmusi mõista. Veelgi vähem tahab keegi vabatahtlikult valuraha välja käia. Nüüd on solvatu juba raskema valiku ees, sest edasised sammud oma õiguse maksmapanekuks nõuavad rahalist panust. Võib proovida sama nõuet esitada juristi vahendusel, lootes niiviisi solvajat ehmuma panna, kuid seegi katse jääb tihti edutuks. Lõpuks jääbki üle ainult kohtutee, mis on aga nii vaimselt kui rahaliselt küllaltki kurnav.

Kui ebameeldiva kirjutise koostas anonüümne kommentaator, siis tuleb kohtusse pöörduda ainuüksi selleks, et inimese nimi teada saada. Kohtumenetlusega kaasnevad kulutused eelkõige õigusabile ja lõivudele, solvumisvaidlustes tihti ka ekspertidele, kes hindavad kommentaari vm sisu. Nüüd tulebki tähele panna, et kui mingi väljaütlemise solvanguks tunnistamine nõuab juba ekspertide sekkumist, siis võib õigus jääda hoopis kommentaatorile. Mis mõjub ühele solvanguna, ei pruugi seda paljudele teistele sugugi tähendada.

Kaotaja katab ka vastaspoole advokaadi või juristi tasu

Kui pärast aastatepikkust kohtulahingut tuleb välja, et solvangut kommentaaris vm postituses ei esinenudki, siis tuleb kaotajal kogu see lõbu kinni maksta. Mõlema osapoole õigusabi- ja ekspertiiskulud kokku jäävad heal juhul tuhandetesse eurodesse, aga võivad vabalt ulatuda ka viiekohalistesse summadesse. Kas lootus saada paar tuhat eurot valuraha kaalub üles riski võtta vastu sedavõrd kulukas kohtukaotus? Mõistlik järeldus oleks, et ei kaalu.

Kokkuvõttes tasub tõsiselt vaagida, kas solvangule on mõtet reageerida advokaadi poole pöördumisega või on mõistlikum emotsioonidest üle olla ja eluga edasi minna.