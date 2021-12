Jõulutuled loovad õdusa meeleolu- 4 nõuannet tulede valimiseks

Jõulutuled on eestlaste lemmikuks pühadeaegseks dekoratsiooniks, millega luuakse mõnus meeleolu koju ja õue. Poodidest leiab erinevaid jõuluvalgusteid: nii tulukesi, mis sobivad ruumi kaunistamiseks kui ka neid, mis on sobilikud õues kasutamiseks. Kuidas valida jõuluvalgusteid poes? Jagame sinuga 4 peamist nõuannet, mida meeles pidada.

• Jälgi valgustite kasutamisotstarvet

Pea kõik valgustid, mis sa leiad poest, sobivad toas kasutamiseks, aga kui sa soovid kaunistada enda hoovi, siis iga valgusti sinna ei sobi. Õues on õhuniiskus kõrgem ja talvel võib sadada alla pea kõike, nii lund kui ka vihma. Seega peavad õue valitud jõulutuled kannatama erinevaid ilmastikuolusid. Õnneks on pakenditele lisatud eraldi märge selle kohta, kas need jõulutuled sobivad välitingimustes kasutamiseks. Vaata, mis on toote IP ehk isolatsiooni kaitse, kui see näit on 44 või rohkem, siis valgusti sobib hoovis kasutamiseks.

• Eelista tooteid, millel on CE-märgistus

Toote pakendilt leiab ka märke selle kohta, kas tootel on olemas CE-märge. CE märge kinnitab seda, et valgustid on turvalised ja mitte tuleohtlikud. Täpsemalt näitab märge seda, et toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. Ilma märgistuseta tooted võivad olla tuleohtlikud, aga ei pruugi seda olla. Turvalisuse nimel tasub eelistada jõulutuled, millel on CE-märgis.

• Jälgi valguse tooni ja vali endale sobiv

Enamik poodides müüdavaid jõuluvalgusteid on LED-valgustid. Värvustemperatuuri mõõdetakse kelvinites. Mida madalam on selle väärtus, seda soojem on valgus. Eredam ja valgem valgus tasub eelistada õue valgustite jaoks ja siseruumides võiks eelistada mahedamaid ning soojemaid toone.

Mõistmaks, millise valguse tooniga on tegemist, aitab sind järgmine:



– 2700-3200K on soe kollakam valgus

– 4000K on normaalne valgus

– 5000-6500K on külm ja pigem sinakam valgus.

• Mõtle läbi, kui palju valgusteid vajad

Selleks, et mõista, kui palju jõulutulesid vajad, tasub panna kirja, mida soovid nendega kaunistada. Läbimõeldud plaan aitab planeerida täpse koguse koos kasutuskohtadega. Arvesta sellega, et kui plaanis on kaunistada aeda, siis õue kulub palju rohkem valgusteid kui siseruumi. Eelista valgusteid, millel on vähemalt 150 tulukest meetri kohta, et luua külluslik mulje. Toa kaunistamiseks võib tulukeste tihedus olla ühe meetri kohta väiksem. Lisaks lambikeste arvule tuleb vaadata, kui pika valgusketiga on tegu, sest paarisaja tulukesega valguskett võib olla nii üks kui ka rohkem meetreid pikk.

Kui sa ei leia piisava pikkusega valgusketti, siis neid on omavahel väga kerge ka ühendada ja kaunistamise järel ei saa kõrvalt vaataja arugi, et mõni puu või põõsas on aias mitme ketiga kaunistatud.

Lisaks valguskettidele leiab poodidest valguspalle, valguskolmnurkasid jms – valik on väga lai ning tuba kaunistades saab enda loovusel lasta lennata ning katsetada erinevaid viise, kuidas tulukesi ära kasutada.

Kui jõulutuled on soetatud ja alustad nende paigaldamist, siis veendu alati ohutuses ja järgi tootja juhiseid, seda eriti välistingimustes.