TOP spordirõivad vabaks ajaks

Füüsiline aktiivsus on kahtlemata kasulik, ning liigutada ja sportida on veelgi meeldivam siis, kui oled valinud stiilsed riided. Need ajad, kui pidime treenimiseks kandma kulunud särke ja tavalisi dressipükse, on tõesti möödas. Tänapäeva stiilsete trennihuviliste garderoobides on hulgaliselt kauneid, mugavaid ja kvaliteetseid riideid, mis sobivad nii rühmatreeninguteks jõusaalis kui ka toredaks matkaks looduses. Pandeemia on avaldanud tohutut mõju ka moesuundadele: spordiriided naistele – keegi ei imesta, kui läheb linnakohvikusse spordirõivaid valima või lihtsalt koduköögis ärikohtumist pidama. Seega, kui Sa pole veel oma spordiriiete garderoobi eest hoolt kandnud, siis nüüd on aeg seda teha. Või siis kannad juba stiilseid spordiriideid, kuid otsid endiselt uusi pärleid? See juhend on kasulik ka Sulle.

Spordirinnahoidja

Kas see on asendus tavalisele liikumist piiravale pesule, alternatiiv T-särgile või ehk hoopis detail, mis aitab treenides teistest eristuda? Spordirinnahoidja on suurepärane valik, mis ei paista kunagi liiga labane ega väljakutsuv, kuid laseb end samal ajal mugavalt ja stiilselt tunda. Valida saab erinevate värvide, toestusastmete, rinnakorvide ja isegi pikkuste seast. See riideese ei allu nii lihtsalt valitsevatele moesuundadele. Sa ei lähe alt mitte ühegi mudeliga! Kõige tähtsam on valida õige suurus: nii liiga liibuv kui ka oversized spordirinnahoidja võib põhjustada hoopis ebamugavusi.

Pusad ja joped

Pehmed, soojad ja mõnusad spordipusad on asendamatud nii trennis ja aktiivselt vaba aega veetes kui ka kodus. Õhuke jope on aga hea valik siis, kui ilm soojeneb, või siis kaitseks tuule või vihma eest. Meie valikus on oversized stiilis pusad ja jakid, mis on eriti mugavad. Alates neutraalsetest või tumedatest toonidest, mis sobivad suurepäraselt ekstreemsemaks vaba aja veetmiseks, kuni erksavärviliste mustriteni, mis lisavad stiilile vürtsi – pusad ja joped leiavad Sinu garderoobis kindlasti oma koha.

Spordijalatsid

Kuigi sportlikke jalatseid on praktiliselt igaühel, on kindlasti aeg mõelda just nimelt sellistele spordijalatsitele, mis on mõeldud aktiivseks vaba aja veetmiseks. Selliste jalatsite ostuks on häid põhjuseid rohkem kui üks. Spetsiaalselt valmistatud tald tagab täieliku mugavuse ning ülikerged materjalid lasevad jalal hingata. Lisaks pakuvad sporditarvete tootjad mitmekülgseid ja paindlikke jalatseid, mis muudavad paljud tegevused nauditavamaks. Soojemate ilmade ja kergete füüsiliste tegevuste jaoks (näiteks pikad jalutuskäigud) vali julgelt sandaalid, mis on moe tipus olnud juba rohkem kui ühe hooaja – nendega kombineeritult näevad suurepärased välja ka neutraalsemad vaba aja rõivad.

Elastsed ja lühikesed püksid

Kvaliteetsed, paksemad riidest elastsed püksid on juba mitmeid hooaegu olnud alternatiiviks tavalistele pükstele. Need sobivad suurepäraselt ka sportimiseks. Koos pikemate sportlikus stiilis pusade või T-särkidega ei rõhuta need mitte ainult figuuri eeliseid, vaid on ka üha enam statement stiili osaks, demonstreerides maailmale Sinu lemmikvärve, -mustreid või sõnumit. Lühikestel spordipükstel on praegu aga tõeline renessanss. Pööra tähelepanu värvilistele biker stiilis lühikestele pükstele, millega on trenni ajal mõnus, kuid need sobivad ka mängulise linnastiiliga. Massiivsete spordijalatsite või saabastega, mitu numbrit suurema jakiga, valge särgi ja oma lemmikehetega oled tõeline stiilikuninganna!