RoboMarkets sai maineka auhinna üritusel “Global Forex Awards 2021 – B2B”

RoboMarkets on juba teist aastat järjest võitnud “Global Forex Awards 2021 – B2B” auhinna “Parim aktsiate maakler“, võttes aluseks kogu maailma kauplejate korraldatud hääletustulemused. Tulemused kuulutati välja 4. juunil 2021.

See auhind on meie jaoks väga oluline, kuna see näitab, et igal aastal valivad tuhanded kauplejad üle kogu maailma aktsiatega kauplemiseks RoboMarketsi. Seetõttu teeme pidevalt tööd oma investeerimistingimuste parandamiseks ja saadaolevate varade nimekirja laiendamiseks, et see vastaks iga kaupleja nõuetele. Täname teid meie valimise eest!

Praeguse seisuga pakub RoboMarkets üle 12 000 kauplemisinstrumendi, sealhulgas enam kui 3000 päris aktsiat, millega saab kaubelda ilma vahendustasuta* R Traderi platvormi kaudu. Meie kliendid võivad investeerida selliste populaarsete ettevõtete investeeri aktsiatesse nagu Apple, Twitter, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft, Boening, Verizon ja teised.