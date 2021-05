Kuidas sisustada trendikas linnakorter?

Linnakorteri omaniku jaoks on fookus kindlasti mugavusel, kvaliteedil ning luksusel. Kõik kokku annab korterile teatud karakteri ja loob õdusa atmosfääri. Igal aastal puhuvad uued kodukujunduse moetuuled, kuid siiski on mõned ajatud sisustusnipid, mida tasub meeles pidada. Kui soovite sisustada endale trendikat linnakorterit, võiksite kindlasti alustada seda teed, oma stiili leidmisest – näiteks, millised värvid meeldivad teile enim? millised elemendid peaksid kindlasti tubades esindatud olema? ja palju muud.

Korteri kujundamisel on oluline sobitada omavahel värve ja elemente teie ruumis. Jälgige, millised elemendid sobivad kõige paremini kokku ja mõjutavad teie elamispinda kõige rohkem. Jagame teiega populaarseid nippe, kuidas kerge vaevaga enda jaoks trendikas korter sisustada.

Lase väikestel ruumidel end suuremana tunda

Korterite disainimise ideid on palju, kuid see, kuidas oma elamispinda sisutate sõltub esmalt ruumist endast. Kas teil on väikene korter, mida soovite avaramaks muuta? Või suurem korter, mis vajab rohkem loomulikku valgust?

Kui elate väikeses korteris, kaaluge esialgu erinevaid värve. Heledad ja külmad värvid teevad toa suuremaks ja heledamaks, kuna eredates toonides seinad peegeldavad enam valgust ja teevad seega toa avaramaks. Tumedad värvid muudavad toa veidike väiksemaks, kuid mõjuvad hubaselt.

Täida tühjad nurgad

Teie hubases linnakorteris ei tohiks lasta ühelgi meetril raisku minna, isegi nurkadel. Kasutage toa nurki selleks, et paigutada sinna nurgadiivan, kapp, põrandalamp, toataim või midagi muud funktsionaalset, mis muudab teie toa huvitavaks.

Valgusallikad

Kodu sisustamisel jälgige kindlasti, milliseid valgusallikaid tubades kasutate. Ere valge valgus võimaldab inimestel hästi keskenduda ning sobib ideaalselt intensiivseks tööks. Näiteks kontorituppa või kööki. Vastupidiselt eredale valgele valgusele aitavad kollased toonid säilitada stabiilset emotsionaalset seisundit. Eriti populaarsed on kollased toonid elutoas ja magamistoas.

Kasuta peegleid

Hea korteri sisekujundusnipp on samuti ka peeglite kasutamine. Peeglid muudavad teie kodu mitu korda suuremaks, kuna need peegeldavad nii päeva- kui ka tehisvalgust ja teevad seega toa heledamaks. Kõrged peeglid annavad teie toale kõrgema tunde.

Võta kasutusse moodsad sektsioonid

Mida vähem ja praktilisem, seda kenam ja mugavam on teie kodu. Selleks mõtle, kas äkki saad soetada omale koju mööblit, mis oleks multifunktsionaalne nagu näiteks sektsioonkapid, mis sobivad ideaalselt nii elutuppa kui ka magamistuppa.

Läbimõeldud disain ja multifunktsionaalsus teeb sektsioonmööblist hea sisustuslahenduse, mis täidab teie korteris korraga mitut rolli. Sektsiooni saate panna oma televiisori, kõlarid, raamatud, toalilled ja nipsasjad. Vajadusel võite ka riided sektsiooni lisada.

Kui oled otsimas enda koju kaasaegset sektsiooni siis tutvu Kaup24 sektsiooni valikuga siin!

Mustrid, mustrid, mustrid

Sisustuselemendina töötab muster ideaalselt koos värviga. Mustrit kasutatakse enim siseruumides, et lisada ruumi sisustusele juurde rohkem elulisust ja huvi. Samuti saab väga hästi kasutada mustrit pindade lisamõõtmetega varustamiseks.

Korterisse saate mustrit tuua tavaliste kangaste, plaatide, värvimistehnikate ja tapeetide korduvate kujunduste abil. Eriti populaarne on praegu lisada vannituppa mustriline tapeet, mis lisab toale omamoodi stiili.

Lisage tuppa vaip

Ruumi jagamiseks kasutage vaipa. Kui elate väikeses avatud planeeringuga korteris, kasutage oma ruumi eraldi ruumide määratlemiseks suurt vaipa. Teie diivani ääres olev vaip on piirkond, kus toimub sotsiaalne tegevus – või teie voodi ääres olev vaip tähistab teie magamistoa piire.

Suur vaip teie põrandal, jätab mulje nagu põrandapinda oleks rohkem. Väikesed vaibad jaotavad põrandat ning jätavad põrandast väiksema mulje, seega tasuks valida pigem suur vaip, mis sobib ideaalselt kokku teie mööbliga.

Kardinad igasse tuppa

Kardinad on ruumikujunduses väga olulisel kohal, kuna nendega saame tuba kergesti muuta. Ehk kas värvi juurde anda või hoopis maha võtta. Kardinad teie kodus võiksid olla maitsekad, kvaliteetsed, kuid mitte liialt kallid. Näiteks kvaliteetne pikk kardin, mille taga on ruloo või veel parem aknaraami külge kinnitatud voldik, on säästlik, funktsionaalne ja huvitav.

Elemendid igasse tuppa

Kui soovid muuta oma kodu võimalikult hubaseks, ei tohiks jätta tähelepanuta pisidetaile ja elemente, mis muudavad teie kodu veelgi hubasemaks. Muretse koju erinevaid küülnaid, viirukeid või aroomilõhnu, mis panevad teid end koduselt ja hästi tundma.

Paigutage kappidele, aknalaudadele või seinale perepilte või inspireerivaid ja motiveerivaid lauseid koos ilusate pildiraamidega. Kasutage erinevaid valgusteid, et saaksid vajadusel valgustada kas tervet tuba või osa sellest.

Samuti pole kodus taimi kunagi liiga palju. Toataimed muudavad ruumi elavamaks, lisades tekstuuri, värve ning aitavad täita probleemseid piirkondi ruumis.

Kasutage kindlasti dekoratiivpatju, et täita diivanil olev tühi pind, ja aseta diivani lähedusse pleed, mida külmematel talveõhtutel peale võtta.

Korteri sisustamine ja interjööri planeerimine ei ole alati lihtne, kuid läbimõeldud ideed ja kujundus tagavad pikaajalise rahulolu ning hubasuse. Soovituslik on kindlasti otsida internetist erinevaid sisustus näiteid ja inspiratsiooni, et ammutada erinevaid ideid oma ideaalse kodu loomiseks.