IMEPÄRANE ABIVAHEND – INHALAATOR. MIKS JA KELLELE?

Mis on inhalator ning milleks seda kasutatakse?

Inhalaator on meditsiiniline abivahend, mida kasutatakse hingamisteede puhastamiseks või haiguste raviks. Kui varasemalt kasutasid inhalaatoreid peamiselt astmaatikud, siis nüüdseks on need laialt levinud ka paljudes peredes, kus astmaatikuid ei esine.

Milline on inhalaatori tööpõhimõte ning milliseid tüüpe leidub? Inhalaatoris muudetakse veeaur imeväikesteks osakesteks, mistõttu jõuavad need sügavale hingamisteedesse. Auru toimel muutuvad limaskestad niiskeks. Inhalaatori tööpõhimõte on sama nagu sooja auru sisse hingamine. Kui enne inhalaatorite teket tuli vannitoas kausi kohal rätikuga sooja auruga aurutada, siis nüüdseks on elu lihtsamaks tehtud just inhalaatorite abiga.

Inhalaatoreid leiab erinevast hinnaklassist, mistõttu on see imeline abivahend kättesaadavaks tehtud pea igaühele. Tuleb lihtsalt endale sobiv abivahend sõltuvalt tüübist välja valida. Järgnevalt räägimegi erinevatest inhalaatoritest.

Inhalaatoreid on eri tüüpe:

Auruga inhalaatorid – saab kasutada erinevaid eeterlikke õlisid sisse hingamisel.

Kompressoriga inhalaatorid – kompressoris surutakse õhk kokku, mis omakorda muutub veeauruks.

Ultraheliinhalaatorid – väiksed ja lärmitud abivahendid, milles tekib aur kõrgsageduslike lainete abil.

Võrktehnoloogiaga inhalaatorid – veeauru tekitab vibreeriv tihedate aukudega võrk, millest eraldub vesi imepisikeste tilkadena.

Eriti armastatud on inhalaatorid peredes, kus kasvavad väiksed lapsed. Teadupoolest on väikelastel tihti köha ja nohu. Siinkohal ongi suureks abiliseks eelpool nimetatud abivahend. Loomulikult sobib seda kasutada kõigil, kel on pidev kuiv köha või nohu.

Nagu eelpool sai välja toodud, siis inhalaatoreid on müügil mitmeid erinevaid. Tasuks kindlasti valida selline, milles saab vajadusel kasutada ka ravimeid. Selleks, et tagada inhalaatori pikk eluiga ning töövõimekus tuleb neid kindlasti korrapäraselt hooldada peale igat kasutuskorda.

Kuidas valida endale sobiv abivahend? See sõltub kindlasti isiklikest eelistustest, mugavusest ning finantsilisest soovist. Kas soovitakse väiksemat ning kompaktsemat või suuremat. Valikut tehes tasuks kindlasti tutvuda erinevate inhalaatoridega ning nende tööpõhimõtetega. Internetiavarustes surfates leiab kindlasti palju tagasisidest erinevate mudelite kohta. Apteekides müüdavate inhalaatorite parima valiku just Sinu jaoks aitab kindlasti teha apteeker.

Õige valiku tehes muudab see imepärane abivahend nii sinu kui lähedaste elu kindlasti mugavamaks.