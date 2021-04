5 head põhjust, miks valida oma terrassile Alfa pitsaahi

Suvi on hooaeg, mil tasub võimalikult palju nautida oma aeda: korraldada pere ja sõpradega terrassil õhtusööke ja miks mitte kasutada maitsvate roogade valmistamiseks puuküttel pitsaahju. Köökides kasutatakse peamiselt elektriahjusid, mis ei ole kuigi head pitsade valmistamiseks, sest need ei võimalda nii kõrgel kuumusel küpsetamist, kui vaja oleks. Kodused Alfa pitsaahjud on mõistlikus hinnaklassis ja võimaldavad sul valmistada tipptasemel pitsasid.

1. Suur soojustõhusus

Alfa toodab heade küpsetamisomadustega koduseid pitsaahjusid tänu tipptehnoloogia ja kõige kaasaegsemate materjalide kasutamisele. Viimaste aastate kõige olulisem uuendus on olnud Forninox tehnoloogia välja töötamine. Selle tehnoloogiaga ahjude kuppel on kaetud mitme kihi roostevaba terasega. Tulemuseks on ahi, mis soojeneb kiiresti ja saavutab juba mõne minutiga pitsa küpsetamiseks vajaliku 450 °C temperatuuri. Seetõttu vajate õige temperatuuri saamiseks vähem küttepuid kui mõne muu pitsaahju puhul. Traditsioonilise tellistest ahju puhul kulub õige temperatuuri saavutamiseks vähemalt kaks kuni kolm tundi ja see muudab väikeste toidukoguste küpsetamise väga ebapraktiliseks. Alfa pitsaahjus seevastu saad vähese ettevalmistusajaga kiiresti valmistada kõik soovitud road, kas või ühe ainsama pitsa.

2. Sobib väliköökidesse

Pitsaahju mugavaks kasutamiseks on vaja see paigutada sobivasse kohta. Alfa ahjud on kauni disainiga, tänu millele on need ka esteetiliselt väliköökidesse sobivad seadmed. Olles keskendunud koduste pitsaahjude tootmisele, on Alfa valikus ka mitmed kompaktsed ahjud – nii ei muutu väliala suurus mingil juhul takistuseks. Lisavarustusena on võimalik soetada ratastel abilaud, millele pitsaahi paigutada. Töötasapinnale paigutatud roostevabast terasest ahi on piisavalt kerge, et saad seda liigutada täpselt sinna, kuhu soovid, ning talveperioodil mugavalt hoiustada.

3. Kvaliteetne ja pika elueaga

Alfa pöörab oma toodete disainile väga palju tähelepanu. Pitsaahjude puhul ei ole disain oluline vaid välise esteetika poolest, vaid ka küpsetamisomaduste ja vastupidavuse jaoks. Parimaid materjale kasutades tagab Alfa oma pitsaahjude pika eluea. Ahju korpus on mitmest roostevaba terase kihist ja põhjaks on tulekindlast savisegust valmistatud kiviplaat. Ahi on isoleeritud väljast kahekordse fiiberkeraamika kihiga, mis aitab hoida sooja ahju sees ning vältida välimise kesta kuumenemist. Kvaliteetne Alfa pitsaahi on pikaajaline investeering, mis aitab sind toidu valmistamisel aastakümneid, kui seda vaid regulaarselt hooldada ja puhastada.

4. Lai tootevalik

Alfa on keskendunud just koduste pitsaahjude tootmisele ning nad on mõelnud sealjuures erinevate vajaduste ja kasutustingimuste peale. Pitsaahjud on saadaval erineva kütteviisiga – sul on võimalik soetada endale puuküttel pitsaahi, mis kahtlemata on kõige autentsema olemusega; gaasiküttel ahi, mis teeb pitsa valmistamise erakordselt kiireks ja mugavaks; või hübriidahi, mille puhul saad kütteviisi valida vastavalt oma soovidele.

Olenevalt seltskonna suurusest, kellele sa tavaliselt pitsasid valmistad, võib sulle sobida kas Alfa 4 pizze, mis mahutab korraga küpsetama lausa neli pitsat või hoopis puuküttel pitsaahi Alfa One, mis on tooteperekonna kõige väiksem isend ja mahutab korraga küpsetama ühe pitsa. Samas on see väike, kerge ja saadaval ka gaasiküttega, mistõttu sobib see hästi linnakodude terrassidele.

5. Lihtne üles seada ja lihtne hooldada

Kõik Alfa pitsaahjud on kiirelt kasutusvalmis keerukat paigaldust või pottsepatööd vajamata. Ahju saad paigaldada olemasolevale töötasapinnale või osta juurde sobiva ratastel aluse. Kuna kõik Alfa pitsaahjud on roostevabast terasest, siis on nende regulaarne hooldamine lihtne ja vähe aega nõudev. Tuleb vaid vastavalt vajadusele lapiga puhastada ahju välimist pinda ja pärast pitsa või muude toitude küpsetamist puhastada jahtunud ahju sisemus.

Alfa laiast tootevalikust leiad sa kindlasti oma vajadustele sobiva lahenduse. Peagi küpsetad oma aias pitsasid nagu professionaal, kasutades energiasäästliku, esteetiliselt kaunist ja suurepäraste küpsetamisomadustega pitsaahju!

