Mida peidab endas nutikas kasvuhoone?

Isegi kui aias tegutsemine tundub esmapilgul suur ja tülikas töö, siis tänapäevased lahendused suudavad selle tegevuse muuta vägagi lihtsaks. Samamoodi nagu meie elu on muutunud palju mugavamaks tänu arvutitele ja nutitelefonidele, on võimalik tehnoloogia abi ära kasutada ka aianduses. Siit leiad peamised nutika kasvuhoone funktsioonid, millised aiakaubad võiksid kasvuhoones olla ning mida saaksid tänu nendele oma uues kasvuhoones kasvatada.

Taimemonitorid ja kaamerad

Taimemonitore on võimalik istutada mulla sisse, et need mõõdaksid mulla viljakust, niiskust ning teisi mulla omadusi, mille järgi saad ise otsustada, kuidas muld Sinu uute taimede ja viljade jaoks sobib. Mõned monitorid isegi suudavad täpselt tuvastada millised mineraalid mullas ja mis koguses. Olgu selleks siis porgandid ja kartulid või hoopiski lopsakad lilled ja väikesed marjapõõsad – taimemonitori abiga on võimalik leida iga seemne jaoks kõige õigem aeg külvamiseks. Taimede ja viljade kasvamise jälgimiseks on võimalik kasutada ka spetsiaalseid taimekaameraid, mis hoiavad ööpäevaringselt silma peal ka kahjuritel ning muudel võimalikel muutustel, mis taimede ja viljade kasvu võivad mõjutada.

Aiandusäpid

Erinevad aiandusäpid aitavad planeerida kasvuhoones oleva ala paigutust, avastada uusi taimeliike ja nende kasvutingimusi ning täiendada oma teadmisi taimekasvatuses. Nii tead alati, millal on aeg külvata ning millal on viljad küpsed ja valmis. Lisaks võimaldavad äpid avastada uusi taimeliike, mida saaksid oma kasvuhoones kasvatada – ära piirdu vaid igavate lillede või toiduainetega, vaid too oma aiandusmaailma mitmekülgsust ja põnevust. Nii on erinevad nipid ja nõuanded, õpetusvideod ja materjalid alati Sul käepärast. Üldiselt on võimalik neid äppe igaühel enda telefoni tahvelarvutisse laadida ilma lisakuludeta, mis muudab nende kasutamise eriti heaks.

Automaatsed kastmissüsteemid

Nutika kastmissüsteemi eeliseks on see, et saad ise reguleerida, millal süsteem taimi kastab. Nii ei pea Sa muretsema kui kastmine näiteks ununeb või pead minema pikaks ajaks kodust ära. Ava vaid vastav äpp ning sea ise täpne aeg, millal süsteem oma tööd alustab või pane süsteem siis tööle, kui oled ise näiteks toas diivanil televiisori ees. Aiandus pole olnud varem lihtsam – taas laseb see võimalus kasvatada taimi ja vilju ilma, et peaksid muretsema selle üle, et pead neid ise kastmas käima, sest automaatne kastmissüsteem teeb seda Sinu eest ise just nii nagu ise soovid ja seaded paika sätid.

Nutikad taimepotid

Click & Grow pakuvad nutikaid taimepotte, kus on võimalik kasvatada kõike, mida soovid: lehtköögiviljadest salatite ja puuviljadeni. Veelgi kiiremad kasvutsüklid ning 95% vähem vett aitab hoida kokku nii kuludelt kui ka saada valmis saak kätte kiiremalt kui muidu. Lisaks ei pea Sa enam muretsema, et taimi saad kasvatada vaid teatud perioodil – Click & Grow lahendusega on võimalus kasvatada taimi 365 päeva aastas nii toas kui ka väljas. Kasvata kvaliteetseid vilju ilma kahjulike aineteta. Lisaks sellele on olemas ka lillepotte, mis ise suurenevad koos taimega. Nii ei pea Sa muretsema ka selle üle, et peaksid taimi hakkama eraldi ümber istutama ning säästad nii aega kui ka raha. Mis kõige olulisem – nii saad kasvatada mistahes taimi ja lilli, mida süda ja hing ihkab.

LED lambid ja sensorid

Sarnaselt Click & Grow tehnoloogiaga on võimalik ka kasvuhoonesse soetada spetsiaalseid LED lampe ja sensoreid, mis soodustavad taimede ja viljade kasvu. Need lambid tagavad taimedele ja viljadele energiat, mida vajatakse kõige enam. Kuigi võib esmapilgul tunduda, et öösiti lampide töös hoidmine tähendab ka suuri elektrikulusid, siis tegelikkuses on LED lambid vägagi energiasäästlikud. Samal ajal aitab lampide kasutamine hoida kokku ka veekuludelt, sest tänu valgusele suudavad taimed kiiremini omal jõul kasvada.

Kasvuhoonete innovatiivne ülesehitus

Kui oled parasjagu otsimas kasvuhoonet, kus aiandusega süvitsi tegelema hakata, siis tänapäeval turul olevad nutikad lahendused muudavad kindlasti aiandusega tegelemise lihtsaks ning mugavaks. Näiteks kumera kujuga kasvuhoone aitab takistada lume kogunemist, mis võib talvisel ajal hakata blokeerima päikesevalgust, mis on taimede jaoks hädavajalik. Ustesse monteeritud ventilatsiooniavad tagavad taimede jaoks sobiva õhuringluse ka siis kui sulged hoone ukse, et kasvuhoonesse pere lemmikloomad kui ka linnud Sinu hoolega kasvandust pahatahtlikult uurima ei läheks. Uue tehnoloogiaga kasvuhooned kõrge valguse läbilaskvusega, samas tagades 100% kaitse UV kiirte eest, mis võivad taimedele eelkõige negatiivselt mõjuda. Lisaks on kasvuhoonet äärmiselt mugav paigaldada ning üldiselt ei nõua uued kasvuhooned ka eraldi alust, muutes hoone ideaalseks paigaks taimede ja viljade kasvatamiseks.

Kui muidu vajavad taimed ja viljad turgutust erinevate kemikaalide abil, mis võivad omakorda mõjutada taimede ja viljade üleüldist kvaliteeti, siis nutikad kasvuhooned ja nende funktsioonid soodustavad taimede kasvu ilma, et peaksid lisaks hankima lisaväetist ja muid ebavajalikke baktereid. Kui oled parasjagu otsimas kasvuhoonet, mille abil pakkuda taimedele paremaid kasvutingimusi, siis leiad kindlasti sobiva Kaup24 veebipoest.