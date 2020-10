Kuidas hoolitseda aiamööbli eest enne talvehooaega?

Aiamööblit saab meie kliimas kasutada sooja temperatuuri püsimisel lausa hilissügiseni, ent talvehooajaks tasub meid hästi teeninud mööbel saata talvepuhkusele. Aiamööbel tuleb talveks ette valmistada ning korralikult hooldada vastavalt materjalile. Hansaposti aiamööbel on kvaliteetne ning valikut on igale maitsele vastavalt materjali- ning stiilieelistusele, kuid selle säilimise tagab õige hooldus. Järgnevalt teeme ülevaate kõige levinumatest materjalidest ja nende hooldusest, et anda häid soovitusi kuidas mööbel talvepuhkuseks ette valmistada.

Nii sügis- kui talvehooaeg toob kaasa suuri temperatuurikõikumisi, sademeid ja tuult, mida aiamööbel sõltumata materjalist väga hästi ei talu. Seetõttu tasub mööbel talveks hoiustada kuivas ja jahedas hoiupaigas. Ideaalis võiks selline ruum olla ventileeritud või tuulutatav kütteta ruum. Kuna paljud panipaigad ei vasta tegelikult ideaaltingimustele, siis tasub eelkõige kontrollida, et ruumis poleks liigset niiskust ega kõrget temperatuuri. Liigne niiskus hakkab puitu paisutama ning muudab puidu soodsaks keskkonnaks kahjuritele. Soojas ruumis hakkab aga mööbel kuivama ning sellesse võivad tekkida praod. Kui sobivat hoiupaika ei leidu, siis on võimalik mööbel talveks ilmastikukindla koormakatte all hoiustada.

Puidust mööbel

Puidust mööbel tuleks enne hoiustamist põhjalikult puhastada harja ja sooja vee abil. Pesta võiks järgmiselt: esmalt teha mööbel märjaks, seejärel pesta seebiveega, lasta sel liguneda, nühkida nuustiku või harjaga ning siis veega mustus maha loputada. Õlitamine tasuks ette võtta kord aastas juba kevadel või suve alguses. Sügisel võib mööbel liiga niiske olla, mistõttu ei tasuks seda enam õlitada. Õli võiks vähemalt üks päev imbuda, seejärel üleliigne õli puhta lapiga eemaldada. Kaitsev õli vähendab puidu lõhenemist, parandab puidu tugevust ja väljanägemist.

Kui puitmööbel on eelnevalt värvitud ja värv on kuluma hakanud, siis on kaks varianti. Parem variant on mööbel puhastada, värvikahjustused maha nühkida, karedad pinnad siledaks hõõruda ja siis mööbel uuesti ära värvida. Teine variant on mööbel puhastada ning värvida alles järgmisel kevadel. Kui hoiuruumiks on aga niiske ruum, siis soovitatav on pigem probleemi ennetada ning valida esimene variant, sest niisked ruumid kahjustavad kulunud puitpindu aeglaselt edasi.

Rotangist mööbel

Enne hoiustamist tuleb mööbel puhastada ning üle vaadata, et väädid ei oleks punutistest välja tulnud. Lahtised väädid tuleb kas ära lõigata või parandada. Ka rotangist mööblit tuleks õlitada, ent taaskord ei tasu õlitama hakata niisket mööblit. Kui mööbli juures on ka padjad ja tekid, tuleks need eraldi puhastada.

Plastikmööbel

Laialt levinud on ka plastikust punutud õuediivanid, tugitoolid ja lauad. Plastikmööbel nõuab kõige vähem hooldust. Siiski tasub plastikmööbel enne hoiustamist korralikult ära pesta. Survepesuri asemel tasuks kasutada tavalist voolikut. Punutistega plastikmööbli puhul tasuks appi võtta ka hari, et kõik vahed puhtaks saaks. Tasub meeles pidada, et plastik imab mustust, mistõttu tuleks plekid koheselt eemaldada. Plastiku jaoks kõige kahjulikum on intensiivne päikesevalgus, mistõttu tasuks juba suvel vaadata, et mööbel oleks katusealuse, markiisi või päikesevarju all.

Metallmööbel

Metallist aiamööbli peamine mure on roostetamine, mida saab ennetada spetsiaalse roostevastase kaitsevärviga. Kui mööbel on juba rooste läinud, siis tasub selle eemaldamine ja ülevärvimine jätta pigem kevadesse.

Tekstiilist mööbel

Padjad ning tekstiilid tuleks enne talvepuhkust puhtaks pesta. Hoiustada tuleks neid vaid kuivas ruumis. Kõige paremini säilib kunstmaterjalist tekstiil – aiamööbel on üks vähestest kohtadest, kus naturaalne lahendus ei ole kõige parem. Seega kui oled juba looduslikud materjalid kasutusse võtnud, tasuks need välja vahetada kunstmaterjalide vastu, mis on märksa ilmastikukindlamad ja kestavad seetõttu kauem. Tekstiilide puhastamine tuleks teostada vastavalt materjalidel olevale hooldusjuhendile. Mööblipadjad ja tekid saab enamasti puhtaks pesumasinas, kui aga need on väga määrdunud, siis tasub need sügisel kohe pesumajja viia, sest kevadel ei pruugi mustus enam maha tulla.