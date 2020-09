Top 3 OlyBeti slotimängu

Slotid ehk mänguautomaadid on kõige levinumad kasiinomängud. Slotimänge leidub pea igal teemal ning mängijad saavad valida sobiva mängu näiteks filmi-, seiklus- või

muinasjutumaailmast. Milliseid mänge võib aga pidada kõige populaarsemateks, millest uuel mängijal on hea alustada? Järgnevalt tutvustame lühidalt kolme populaarseimat slotimängu – Starburst, Book of Ra ja Lucky Lady’s Charm Deluxe, mida on võimalik mängida OlyBet online kasiinos.

Starburst – tõeline täht slotimaailmas

Starburst on legendaarne slotimäng Rootsi mängutootjalt Net Entertainment. See on 5 rulliku ja 10 mängureaga videoslot. Mängus on ühendatud nii mänguautomaatidest tuttavad sümbolid kui ka kaasaegne graafika. Tegemist on tempoka ja energilise mänguga, mida saadavad kosmoseteemalised taustad ja muusika. Boonusena on mängijal võimalus graafika kvaliteeti,heliefekte ja animatsioone muuta.

Mängu sümboliteks on lihtsad värvilised vääriskivid, Bar ja 7-sümbolid. Võidukombinatsioone aitab luua Wild-sümbol, milleks on värviline tähekujutis. Boonuslahendus Sticky Win toob kaasa tasuta keerutused ning Skill Stop võimaldab rullikutel keerutamise peatada, mis aitab luua võidukombinatsioone. Mängu teevad eriliseks potentsiaalsed suured võidud tänu kahepoolsetele võidukombinatsioonidele.

Mängu minimaalne panus on 0,10 € ja maksimaalne 100 €. Mündi väärtus on tavaliselt 0,01-1 €.

Minimaalne panus ühe keerutuse kohta on vaid 10 senti, mis muudab mängu ideaalseks

väikese eelarvega mängijatele. Maksimaalne panus on 100 €, mis omakorda meelitab kohale kõrged panustajad ja kogenumad mängijad.

Book of Ra – reis Egiptusesse

Book of Ra on Novomaticu poolt loodud slotimäng, mis viib mängija müstilisse Egiptusesse.

See on 9 mängureaga ja 5 rullikuga videoslot. Mäng on läbi aegade olnud populaarne, mistõttu on loodud ka uuemad, 10 võidureaga versioonid Book of Ra Deluxe ja Book of Ra 2.

Mängu sümboliteks on Egiptuse-teemalised esemed nagu näiteks juveelid, tootemid,

maadeavastajad. Vähem väärtuslikke sümboleid esindavad mängukaardi sümbolid. Mängus on ka Wild-sümbol ning Scatter-sümbol, milleks on kuldne raamat.

Book of Ra on meeltmööda neile, kes soovivad vähem panustada – minimaalne panus on vaid 0,02 €. Samas maksimaalne väljamakse on võrdlemisi suur – 25 000 münti. Kuigi mängus puudub progressiivne jackpot, kutsuvad suured võiduvõimalused mängijaid üha uuesti mängima. Mängu üks atraktiivsemaid omadusi on tasuta boonusringid, mis võivad mängu jooksul korduda lugematu arv kordi. Samuti on võimalus oma võitu duubeldada klikkides “gamble” valikul. Keskmine tagasimakse protsent mängijale (RTP) on 94,26 %, mistõttu tasub mängu kindlasti proovida.

Lucky Lady’s Charm Deluxe – õnn on käeulatuses

Lucky Lady’s Charm Deluxe kuulub samuti Novomatic mängude hulka. Mängu saadab

maagiline atmosfäär, mille peaosas on Lucky Lady ehk Õnnelik Leedi. Tegemist on 5 kuni 6

rulliku ja 10 võiduliiniga slotimäng, mis sobib nii algajale kui ka kogenud mängijale.

Mängu sümboliteks on õnne toovad talismanid – hobuseraud, lepatriinu, kuldmünt, ristikhein, jänesejalg ning mängukaartide A, K, Q, J, 10 ja 9. Wild-sümbolina toimib Lucky Lady, mis asendab kõiki teisi sümboleid võiduliinis v.a. Scatterit ning kahekordistab kõik võidud, milles sümbol osaleb. Scatter sümboliks on roosa klaaskuul, mis aktiveerib tasuta keerutused.

Mängu minimaalne panus on 0,40 € ja maksimaalne 100 €. Mängus ei ole jackpoti võimalust, kuid mängusisene panus on võimalik tagasi võita 9000-kordselt.