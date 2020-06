Millised kohvimasinad teevad parimat kohvi?

Kui Sina oled üks nendest, kes vajab iga hommikuseks äratuseks kohvi ning puhtalt selle maitse ning lõhn juba tagab hea tuju, siis kindlasti väärtustad Sa parimat kohvi, mis on võimalik. Sel puhul vajad kindlasti selleks ka kvaliteetset kohvimasinat – siin on paar nõuannet, mida peaksid kohvimasina valimisel jälgima, kui soovid parimat kohvielamust.

Kohvimasina tüübid

Filterkohvimasin

Kohvimasinad, kus kohv liigub kohvikannu tilkadena, on levinud üle maailma. Sellist tüüpi kohvimasinaid on olemas erinevates suurustes ja kujudes. Neid on lihtne kasutada – selleks vaid lisa kohv kohvifiltriga masinasse, lisa vesi ning lülita masin tööle. See annab Sulle võimaluse ise otsustada, kui kanget kohvi Sa soovid. Kannu võid eemaldada millal iganes ning peale kasutamist selle tagasi panna, et masin jätkaks oma tööd, et täita kogu kann. Lisaks on selle masina eeliseks ka selle soodne hind. Masina miinuseks on kindlasti see, et see võimaldab valmistada vaid tavapärast kohvi – sellel puudub piimavahustaja ning kahjuks ei ole võimalik valmistada sellega mitmekülgseid kohvijooke, mida muidu võid kohvikutes kohata. Suurtes kogustes kohvi valmistamine võib viia tõsiasjani, et võid suures koguses kohvi hoopis raisata – kaua seisnud kohv ei ole enam selle maitsega, nagu see muidu on.

Kapselkohvimasin

Üheks uuemaks kohvimasinate tüübiks on kapselkohvimasin. Üks sisestatav kapsel võrdub 1 tass kohvi, mispärast ei ole ohtu, et saaksid kohvi teha rohkem ning seejärel see ära visata. Kapsleid on võimalik osta veel erinevates maitsetes. Masina kasutamine ise on ka lihtne – kõigest lisa kapsel masinasse, lisa vesi ning pane masin tööle. Taskukohane hind ning kohvi kokkuhoid muudab selle sobivaks kasutamiseks ka kontorites. Kapselkohvimasina puuduseks on see, et sage kapslite ostmine võib muutuda kalliks ning pealegi ei ole kapslite pakendite kasutamine just kõige keskkonnasäästlikum.

Presskohvikann

Presskannuga kohv on üks traditsioonilisemaid valikuid. Selleks kalla pressi nii palju kohvi kui soovid, lisa keev vesi ning seejärel pressi kanni press nii alla kui võimalik. See on üks soodsamaid vahendeid – lisaks sellele, et Sa ei pea ostma filtreid, ei kasuta see ka elektrit. Paraku ei ole see alati kõige maitsvama maitsega kohv ning suuretõenäosusega ei lahustu kohv ülenisti vees ära.

Espressomasinad

Kui suur kohviaustaja, on espressomasin kindlasti üheks vahendiks, See suudab tagada kõige parema kvaliteediga kohvi – seda vähemalt arvavad enamus kohvi entusiastid. Samuti suudab see teha erinevaid kohvijooke nagu cappuccinod, latted, mochad, macchiatod ja muudki. Seda on lihtne kasutada ning lisaks sellele on see suurepärane täiendus Sinu köögi interjööri. Selle puuduseks on aga selle kallis hind ning kohvi valmistamine võib olla aeganõudev.

Kuidas valida sobiv kohvimasin?

Kui paljud kohvi Sinu peres joovad?

Kui paljud inimesed Sinu leibkonnas keskmiselt kohvi joovad? Kui seda teevad enamus, võib kapselkohvimasina kasutamine muutuda tüütuks, ebamugavaks ja isegi kalliks. Seepärast võib sel juhul eelkõige kasuks tulla presskannuga või tilkuv kohvimasin, mis suudab korraga teha mitu kohvi.

Milline kohv Sulle meeldib?

See on suure tõenäosusega üks olulisemaid faktoreid, mida kohvimasina valimisel jälgida. Mida Sa tavaliselt kohvikust tellid? Kas eelistad cappuccinosi ja lattesi või eelistad pigem raha säästa ning valida tavapärase kohviga masin? Kui validki viimase, kas Sa üldse kasutaksid seda? Oluline on, et Sa valiksid masina, mis teeb kohvi, mis Sulle reaalselt ka meeldib – vastasel juhul ei ole sellel masinal lihtsalt mõtet. Pea meeles, et kohvi maitset mõjutavad ka kohvioad või kapslid, mida kasutad.

Hind

Mitmekülgsemad ja funktsionaalsed masinad on ilmselgelt kallimad – kui Sinu sissetulek ei võimalda osta kõige parimat kohvimasinat, võid piirduda ka soodsamate valikutega. Pea meeles, et ka kõige uhkemaid espresso masinaid võib olla saadaval taskukohaste hindadega – tuleb osata neid vaid otsida.

Mugavus

Kui Sa oled üks nendest, kes teevad kohvi esimese asjana hommikul, siis võiksid vältida kohvimasinaid, mida on keeruline kasutada. Kapsli sisestamine ja nupu vajutamine võtavad aega vähem kui minuti, mispärast võib teiste masinate kasutamine võtta rohkem aega. Pea meeles, et ebamugav kasutamine võib isegi hea kohvi maitse mõnes mõttes ära rikkuda.

Arvesse võttes eelnevaid soovitusi, leiab kindlasti iga kohvisõber endale sobiva masina, millega hommikuti maitsvat kohvi teha. Võta arvesse oma soove ja eelistusi ning vali parim kohvimasin välja.