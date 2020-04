Nõuandeid Skandinaavia stiilis kodukontori sisustamiseks

Tänapäeval on kodukontor üsna levinud, kuid samas võib kodus töötamine kohati segavaks muutuda – ikka ju tahetakse kodus pigem tegeleda muude tegevustega. Seda aga siis, kui Sul on toas segavad faktorid – näiteks kui teed tööd voodis, elutoas või köögis. Eraldi kontorilaadse ruumi või nurga loomine aitab Sul kindlasti paremini keskenduda ja hoida mõtteid töö lainel. Siiski on kodukontor osa ka Sinu kodu interjöörist, seega miks mitte hoida ka seda stiilsena?

Mis on Skandinaavia stiil?

Kuigi on Skandinaavia disain alguse saanud juba 1950. aastastel, on see siiani üks populaarsemaid sisekujunduse trende. Skandinaavia interjööri kirjeldab hästi omadussõnad nagu minimalism, lihtsus, praktilisus ja üldiselt on kasutusel looduslikud materjalid, mistõttu seostatakse ka seda loodusega. Kui see kõlab nagu stiil, mis võiks hästi Sinu koju sobida, siis siin on paar nõuannet, kuidas võiksid seda teha.

Kuidas kujundada Skandinaavia stiilis kodukontorit?

Kasuta looduslikke materjale

Nagu eelnevalt mainitud, on Skandinaavia stiilis äärmiselt olulisel kohal looduslikud materjalid. Näiteks võid kasutada villast tehtud vaipu, puidust laudasi või kappe, nahast aksessuaare jne. Need tekitavad töötamise ajal lõõgastava ja hubase tunde.

Kasuta sisustuselemente minimalistlikult

Üldiselt kiputakse arvama, et mida rohkem ja erinevaid aksessuaare, seda uhkem ja huvitavam on tuba. Skandinaavia stiil aga rõhub pigem lihtsusele – pigem eelista dekoratsioone, millel on lihtsad disainid ning kasuta neid vähe. Näiteks on nendeks tavaliselt keraamikast valmistatud kujud, geomeetriliste mustritega kardinad, ühevärvilised lambid, minimalistlikud maalid jne.

Kasuta lisaks metalli

Levinuim materjal Skandinaavia stiilis kodudes on puit, kuid viimasel ajal on vägagi trendi tulnud ka metall – seda eriti neid kahte kombineerides. Näiteks on hea nipp kasutada puitu toolide ja laudade puhul, kuid metall sobib hästi pigem minimalistliku detailina tooli- ja lauajalgade puhul.

Kasuta lilli ja taimi

Kuna Skandinaavia stiil rõhub loodusele, oleks hea nipp kasutada interjööris taimi ja lilli. Need lisavad minimalistlikku ruumi palju värve ja detaile, kuid on lisaks veel visuaalselt rahustava toimega. Pea meeles nende eest ka aeg-ajalt hoolt kanda.

Keskendu naturaalsetele värvidele

Hall, valge, pruun ja must – keskendu pigem naturaalsetele värvidele, mis tekitavad toas puhta ja lõõgastava efekti. Tavaliselt on näiteks sellistes kodudes levinud valged seinad, et teised sisustuselemendid saaks rohkem välja paista.

Väldi segadust

Üks olulisemaid Skandinaavia stiilis kodude omadusi on minimalism, mis viitab ka sellele, et kodu näeks alati väljas puhas. See tähendab seda, et vedeleda ei tohiks üleliia aksessuaare või muid ebaolulisi esemeid, mis tekitavad toas segase väljanägemise. Kõik esemed peaksid olema organiseeritud ning Sina peaksid lähtuma sellest, et mida vähem seda parem. Seega eemalda kodust kõik nähtaval kohal olevad pudi-padi, hoiusta see kappi või sahtlitesse, pastakad pane kappi või pliiatsitopsi, ära jäta laadijaid ega pabereid vedelema jne.

Väldi suuri vaipu

Seinast seina vaibad ei ole Skandinaavia stiili osa – pigem just puhtad põrandad, mis on heledat tooni või valget värvi. Selline põrand suudab iga kodu muuta visuaalselt avaramaks ning tekitab ka Sinus rohkem hubase ja meeldivama tunde.

Õige valgustus

Skandinaavia stiili interjööris on äärmiselt oluline valgustus. Eriti olulisel kohal on naturaalne valgus, mistõttu tuleks hoida akna ümbrus võimalikult avatuks – eelista pigem kergelt läbipaistvaid kardinaid. Lampide osas eelista pigem seinalampe või põrandalampe. Kui töötad arvutis, siis taga piisavalt hea valgus, et Sul oleks mugav arvuti ekraani jälgida, et silmad ei väsiks ruttu.

Eelista ümarate nurkadega elemente

Skandinaavia stiil ei armasta üleliia abstraktseid ja geomeetrilisi kujundeid, mistõttu oleks mõistlik piirduda mööbliga, millel on ümarad või kandilised servad. Seda näiteks just toolide ja laudade puhul kus töötad, kuid miks mitte ka kappide puhul. Näiteks pakub just Skandinaavia stiilis arvutilaude Kaup24 veebipood.

Eelista praktilisust

Suurenisti iseloomustab Skandinaavia stiili praktilisus – eelista esemeid, mis on multifunktsionaalsed, võtavad vähe ruumi ja on innovatiivse lahendusega. Näiteks eriti populaarsed sisustuselemendid on seinariiulid, mis võtavad võrreldes kappide ja raamaturiiulitega tunduvalt vähem ruumi, kuid pakuvad võimalust taimede ja dekoratsioonide hoiustamiseks.

Skandinaavia interjöör on vägagi levinud stiil Põhjamaades ja eriti uusarendustes – seda just oma mõnusalt hubase ja mõnusa visuaalse külje poolest. Eriti sobib see kodukontori sisustamiseks, sest minimalism ja praktilisus aitab ka Sinul rohkem keskenduda.