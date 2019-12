Nutividinad, mis sobivad ideaalselt jõulukingiks

Nutividinad on muutunud meie elu lahutamatuks osaks ja ilmselt pole enam väga kedagi, kes vähemal või suuremal määral nutiseadmetega kokku ei puutuks. Muudavad need ju elu lihtsamaks ja mugavamaks. Kui mõne jaoks on nutiseadmed tarbeesemed, siis on ka neid, kes vaimustuvad uutest mudelitest ning võimalustest, mida erinevad tootjad iga aasta välja annavad ja uuendavad. Valides jõulukingitust viimastele, tasub heita pilk nutividinatele, mis neil kindlasti silmad särama panevad.

Uus mobiiltelefon – otse täkkesse

Kes ei rõõmustaks uue mobiiltelefoni üle? Kui varem oli telefon selleks, et helistada, siis nüüd üllatavad need väiksed abilised meid igasuguste põnevate lisadega. Asja muudab põnevaks see, et konkureerivad mobiiltelefonitootjad üritavad igal aastal üksteist üle trumbata ning tuua turule midagi, mida varem nähtud ei ole. Jõulude paiku on hea aeg vaadata üle sooduspakkumised ning valida lähedasele välja uus telefon. Nooremad mobiiltelefonisõbrad eelistavad enamasti iPhone’i, mille uus iPhone 11 mudel on oma eelkäijatest valgusaastate kaugusel. Soodsama hinnaklassi Huawei on aga tõsiselt üllatanud oma heade hindadega ja selle eest saadava kvaliteediga, Huawei telefoni kaameraga tehtud pildid ei jää kaugele maha profikaameraga tehtutest. Vaata mobiiltelefonide valikut siit.

Kõlar – parima muusikaelamuse heaks

Telefon ei ole alati just kõige taskukohasem kingitus, aga nii nagu ka telefoni üle, rõõmustab nutividinasõber ka kõlari üle, sest nutiseadmed ja muusika käivad käsikäes. Valides kõlarit tasub järele mõelda, kus kingisaaja plaanib muusikat kuulama hakata. Kui ta pigem kuulab muusikat arvuti ääres, on parim valik muidugi suured kõlarid, millel on kõige parem heli. Kui aga näiteks meeldib talle muusikat kuulata grillpidudel või mujal, kus kõlareid ühendada on raske ja tahaks muusikat kuulata seltskonnas, on parim valik juhtmeta kõlar, kus on JBL-ist raskem paremat leida. Kui aga sõber on filmivaataja, siis sobiks talle ehk juhtmetega kõlarid, mida ühendada elutuppa, et parim helielamus saada. Vaata kõlareid siit.

Kõrvaklapid – alati hea kingitus

Kõrvaklapid on soodne kingitus, mis alati ära kulub igale nutividinasõbrale. Siinkohal tasub arvestada kingisaaja vajadustega – kas ta eelistab kuulata muusikat näiteks sportides või hoopis kodus. Tavalised nööpkõrvaklapid on kõige populaarsem valik ning sobivad nii väljas kui ka kodus kuulamiseks ja isegi sportimiseks.

Nutisõpradele kingitust valida ei ole keeruline – peab vaid tähelepanelikult vaatama ja kuulama, millest kingisaaja võiks puudust tunda. Nutitelefon on muidugi selline kingitus, mis iga nutisõbra silmad elevusest särama panevad, ent ka väiksemad vidinad, nagu näiteks kõlarid või kõrvaklapid ei jäta kindlasti külmaks kedagi, kes nutitehnikast lugu peab.