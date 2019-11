Lihula spordikool tekitab treenerites vastakaid tundeid

Lääneranna vallavalitsus soovib rajada spordikooli, mis koondaks kõik valla spordiringid; treeneritel on kooli rajamise suhtes erinevad seisukohad.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ütles, et spordikooli rajamine on vajalik, et spordialad oleksid ühtselt majandatud. Seni on treeningud käinud kooli juures spordiringides või MTÜna tegutsevates klubides.

Pikkmetsa sõnul koonduksid spordikooli alla kõik need alad, kus on olemas treeneri kutsega eestvedajad – lauatennis, maadlus ja jalgpall. Peale selle tahab vallavalitsus kooliga liita ka korvpalli- ja kergejõustikutrennid, mis samuti vallas toimuvad.

