Tõnis Niinemetsa komöödia läks Haapsalus täissaalile

Möödunud nädalal oli Haapsalus Tõnis Niinemetsa grow-up comedy „The Kid”. Neljapäeval ja reedel Haapsalu kultuurikeskuses olnud etendused läksid täissaalile.

„Publiku reaktsioonide järgi võib öelda, et publik jäi rahule,” ütles lavastuse produtsent Karl Kermes.

Ka Kermes ise jäi Haapsalu esietendusega rahule. „Need olid kaks väga head etendust ja turnee on sellega alustatud,” ütles Kermes.

Kermese sõnul hakkasid nad viiekesi – Karl Kermes, Birgit Kermes, Kertu Moppel, Mehis Pihla ja Tõnis Niinemets – kirjutama lugu lapsevanemaks olemisest, kuid loo lõpus jõuavad nad keskkonna teemadeni. „Hakkasime kirjutama, mida tähendab, kui laps tuleb kellegi ellu või miks otsustatakse saada laps, millised ettevalmistused meil on selleks, et saada lapsevanemaks,” rääkis Kermes.

Kuna lapse saamine on suur muutus, siis eesti keeles ei ole nii võimast sõna. Etenduse jaoks eestikeelset pealkirja otsis meeskond ka Keiti Vilmsi abiga, kuid ei leidnud. Seetõttu on ka lavastuse pealkiri inglise keeles.

„Etenduse lõpu osas jõudsime täiesti ootamatult ka selle küsimuseni, milline on see maailm, mille me lastele pärandame,” ütles Kermes.

Keskkonnateemadele mõeldes on ka lavastuse meeskond oma käitumist korrigeerinud – nad kasutavad korduvkasutatavaid topse ega söö loomaliha, sest loomakasvatusega tegib liiga palju süsihappegaasi. Lavastuse meeskond liigub ringi cng gaasil sõitva Škodaga, et jalajälg oleks võimalikult väike. Erinevate etenduspaikade vahel sõidavad nad aastas maha 25 000 kilomeetrit. „Kui meeskonnale mõjub korrigeerivalt, siis mõjub sarnaselt ka publikule. Meie naljamaterjali taga on suur soov, et maailmas midagi muutuks,” ütles Kermes.

Haapsalus näeb Tõnis Niinemetsa grow-up comedy’it „The Kid”veel 21. novembril. Novembri etendusele on üle poole saali juba väljamüüdud. Kermes ütles, et võib juhtuda, et Haapsallu tullakse ka neljandat korda. Kokku näeb sel aastal etendust üle Eesti 50 korral.