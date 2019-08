Galerii: Haapsalus purjetasid erivajadusega inimesed

Ligi kolmkümmend inimest sai pühapäeval uute parapaatidega Haapsalu Veskiviigi sadamast vee peale, et purjetamist nautida.

„Meeldis!” ja „teistmoodi,” kõlasid nende hinnangud. Purjetamishuvilisi juhendasid paatides olümpiaklassi 470 purjetajad Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann.

„Enim valmistas purjekaga merel olijaile rõõmu vee peal liuglemise tunne ning aktiivne osavõtt sõitmisest kas roolides või sootides,” tõdes Tiidemann.

Tema sõnul olid sõitjad purjetamisest huvitatud, järjekord paatidele oli pikk ning osalejad nautisid sõitu.

„Meile oli see hea vaheldus tavalisele purjetamisele – saime tutvuda toredatega inimestega ja kuna paadid olid nii lihtsad, said nad ise sõita ja midagi teha, roolida ja sootida,” kinnitas Vaino, kelle hooleks 470 purjekas on roolimine.

„Üritusest jäi tunne, et sai palju tehtud – inimesed said meeldejäävad kogemused ning mina kohtusin huvitavate isiksustega, kes laiendasid mu silmaringi ning lisasid mu ellu väärtust,” lisas tavaliselt 470 soote hoidev Uko Tiidemann.

Et puuetega inimesed saaksid vabas õhus ja võrdselt teistega päikest, tuult ja sõidurõõmu nautida ja areneda, sündis projekt Erilised Purjetajad. Eestis on nüüd olemas kolm parapurjekat, et see 12 protsenti rahvastikust ehk umbes 158 000 inimest, kes on mingi erivajadusega, saaksid vabas õhus aega veeta, rõõmu tunda ja areneda. Enamasti ei saa erivajadusega inimesed tavalises kehalise kasvatuse tunnis käia ega paljajalu murul joosta, küll aga on neil võimalik turvaliselt merel purjetada.

Nüüdseks on projekti nelja toimumisaasta jooksul üle pooleteistsaja erivajadusega inimese vanuses 9–79 käinud merel umbes 300 korral Pärnus, Kuressaares ja Tallinnas, nüüd ka Haapsalus.

Kaks purjekat on klassist Hansa 303. Need on lihtsa disainiga ja kergemad kahe mastiga paadid. Nende pikkus on 3,03 m, laius 1,35 m ja süvis üks meeter. Paat kaalub 85 kg. Hansa 303 klassi purjepind on 6 m² ning sellega saab sõita kaks inimest. Purjekad sobivad ratastoolis inimestele nii hobisõiduks, treeninguteks kui ka võistlemiseks. Juhtida saab selliseid purjekaid ühe juhtkangiga.

Külli Haav

Eduard Lauri fotod

Külli Haav