Prantsuse Riviera Maanteereis

Prantsuse Riviera on otsekui maanteereisiks loodud. Oma lugematute miilidega kivisest rannikust ja mägistest piirkondadest, pakub see nii põnevaid sõite kui ka uskumatult ilusaid maastikke.

Lõuna-Prantsusmaale sõitmine ja seejärel Prantsuse Riviera ümbruses rändamine peaks olema iga autoentusiasti nimekirjas kõrgel kohal ja seda eriti siis, kui teil on kabriolett, mis võimaldab ilma maksimaalselt nautida.

Tänu sinavale taevale ja vetele, mis ulatuvad igavikku, on Prantsuse Riviera puhkused päikesefännide seas juba sadade aastate jooksul populaarsed. 18. sajandi lõpus oli see isegi Briti aristokraatia eelistatuim talvine sihtpaik.

Aga see pakub palju enamat, kui lihtsalt võimalust rannas päikest võtta, sest Côte d’Azuris paiknevad Prantsusmaa ilusaimad ajaloolised väikelinnad ja külad ning lisaks ka glamuursed linnad nagu Cannes ja Nice.

On hulgaliselt häid turismipaiku, kuid siin on esitatud väike valik neist, mis tagavad sellise Prantsuse Riviera puhkuse, mida te nii pea ei unusta.

Marseille

Prantsusmaa peamise sadamana omab Marseille pikka ja auväärset ajalugu. Tänu randadele ja kultuurile on linn alati turiste ligi meelitanud ning see on Vahemere kruiiside hulgas nõutuim sihtpaik. Marseille on suuruselt teine linn Prantsusmaal ja seal on küllaldaselt meelelahutust, kuigi paljud ei pea seda Côte D’Azure’i parimaks, kuna see on nii linnalik.

Grimaud

Pigem sisemaal paiknev Grimaud pakub rustikaalsemat kogemust Prantsuse Rivierast. See väikelinn on „kõrgustes paiknev küla”, mis tähendab, et see asub mäe otsas, kus on ka iidne loss. Port Grimaud on kergesti ligipääsetav neile, kes soovivad rannikut uurida ja see jääb St-Tropez’st kiviviske kaugusele.

St-Tropez

Kui soovite glamuuri ja välist hiilgust, siis see linn on teie jaoks, kuid arvestage, et seal on suvekuudel raske rannas kohta leida. Kuna see on nii populaarne peosihtkoht, siis leiate tõenäoliselt, et St-Tropez on kallis ja veidi pealiskaudne kogemus.

Cannes

Tüüpilises Prantsuse Riviera kuurortis, Cannes’is, on kõik olemas: liivarannad, 5-tärni hotellid ja Vahemerel kõikuvad superjahid.

Nice

Nice, Prantsuse Riviera klassikaline puhkusesihtkoht, on huvitav segu loodusest, tehislikust glamuurist ja ülekoormatud metropolist. Teil on ilmselt raske leida kohta, kus oleksid paremad ilmad ja rannad on vapustavad, kuid valmistuge kohutavaks liikluseks ja teadke, et seal on ka vähem kenasid piirkondi.

Monaco ja Monte Carlo

Superrikaste pelgupaiga, Monaco, võlu seisneb selle võrratus sadamas ja kõrguvates kaljudes ning vanadest hoonetest tulvil looklevates tänavates. Puhkuse veetmine on siin väga kallis, kuid seda tasub külastada osana laiemast Prantsuse Riviera teekonnast.

Mis puudutab baare ja ööelu võimalusi Monte Carlos, siis on linn vaoshoitum, kui teised populaarsed Côte d’Azuri maanteereisi sihtkohad, aga peoatmosfääri puudumise korvavad kõrgetasemelised kasiinod ja elava muusika etendused. Kõige kuulsam neist on kindlasti Monte Carlo kasiino, mida näidati 2006. aasta James Bondi filmis „Casino Royale“. Kõrgete panustega hasartmängude stseen jõuab oma tippu Monte Carlo linnas, mis on tuntud prestiiži, luksuse ja jõukuse poolest. Ennem kui suundute Monte Carlosse päriselt mängima, tasub mõelda võimalusele online kasiino portaalis kätt harjutada. Pole olemas paremat kohta teie hasartmängu oskuste näitamiseks, kui Monte Carlo paljude eliit-kasiinodega täidetud pind.

Prantsuse Rivieral ei ole ametlikku piiri, kuigi Marseille’d ja Cassisi peetakse kõige läänepoolsemateks punktideks ja Itaalia piiri lähedasi alasid kõige idapoolsemateks punktideks. Nii et kui soovite reisida Prantsuse Rivierasse, siis on teie täpne marsruut sõltuvalt sihtkohast ja väljumispunktist erinev.

Igal juhul pakub maanteereis Prantsuse Rivierasse mõnusat ja elamusterohket sõitu, nii et tundke rõõmu muutuvast maastikust, reisides mööda Prantsusmaa lõunarannikut.