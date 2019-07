Milline Apple’i sülearvuti on mulle parim?

Foto: Shutterstock.com

Soovides osta uut sülearvutit mõeldakse üldjuhul, et see võiks vastu pidada palju aastaid – seega tegemist on pikaajalise investeeringuga, mis tuleks hoolega läbi mõelda. Kui soovite teha kindla ja kvaliteetse valiku, mis teenib teid kaua, siis on mõistlik valida Apple MacBook sülearvuti. Kuid kas Teile sobib paremini MacBook Air või MacBook Pro? Uurime pisut lähemalt mõlemat!

MacBook Pro – võimekas ja esinduslik

Kahtlemata on MacBook Pro on võimas, väle ja esindusliku disainiga, mis tähendab, et see sobib nii koju, kontorisse kui kooli. Selle sülearvuti puhul ei tule takistuseks ükski keerukas ülesanne – ta sobib hästi näiteks igasuguse loomingu jaoks: foto- ja videotöötlus, muusika loomine, koodikirjutamine jne. Mahukamad tööülesanded saavad võimalikuks kiire protsessori, välkmälu ja terava Retina ekraani abil. Isegi kui tegutsete fotode ja videotega vaid hobina, on hea valik just see Apple’i sülearvuti.

Ka juhul, kui hoiate arvutit järjepidevalt töös, kestab aku keskmiselt 7–8 tundi, mis tähendab, et tööaeg saab mugavalt ja juhtmevabalt mööda saadetud. Värskematel mudelitel on olemas ka funktsionaalne TouchBar, mis on eriti äge mugavusvarustus.

MacBook Air – mugav ja ülikerge kaaslane

Air on mudel, mis on tuntud oma kerge, stiilse ja saleda väljanägemise poolest ning seda on ülimugav igale poole kaasa haarata ja mahutada näiteks suuremasse käekotti. Lisaks sellele on Air’i aku vastupidavus lausa fenomenaalne – uuemate mudelite puhul võib see ulatuda lausa 12 tunnini päevas.

See mudel sobib hästi inimestele, kes liiguvad palju ringi ja soovivad arvutit kasutada igal pool – bussis, kohvikus, reisil, pargis – võimalusi on rohkesti. Macbook Air on sülearvuti, mis sobib eelkõige tavakasutajale, kes väga keerulisi ja andmemahukaid tegevusi teha ei soovigi, vaid surfab iga päev veebis, vastab e-kirjadele, teeb tekstitööd, lihtsamaid graafilisi töid (nt esitlusi). Kiire protsessor hoolitseb selle eest, et kõik need tegevused saaksid tehtud sujuvalt ning tõrgeteta.

