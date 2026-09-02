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Vintage Weekendi korraldajad vabandavad liikluses tekkiva segaduse pärast seoses
öösõiduga 11. septembril kl 20.00–22.30,
paraadiga 12. septembril kl 12.00–15.00.
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Operatiivsõidukitel, ühistranspordil ja piirkonnas elavatel inimestel on luba piiranguid eirata.
Paraadi sujuvaks kulgemiseks palume MITTE parkida autosid Lahe, Kalda ja Kreutzwaldi tänava äärde. Järgige ajutist liikluskorraldust. Samuti vabandame Grand Holm Marina naabrite ees tavapärasest suurema müra tekitamise pärast.
Korraldajad tänavad mõistva suhtumise eest.
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