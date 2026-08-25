Haapsalu kolledž kutsub lapsi tervise ja loovuse päevalaagrisse

29. augustil ootab Haapsalu kolledž Läänemaa lapsi osalema tervise ja loovuse päevalaagrites, mille eesmärk on toetada terviseteadlikkust ja aidata kujundada tervist toetavaid harjumusi võimalikult varases eas.

Kokku mahub laagrisse 24 last: 12 last 1.–3. klassi rühma ja 12 last 4.–6. klassi rühma. Laagrid toimuvad ühel ajal, kuid tegevused on kohandatud vastavalt laste vanusele.

Päeva jooksul tutvuvad lapsed tervist toetava ja tasakaalustatud toitumise põhimõtetega, maitsevad eri toiduaineid ja avastavad uusi maitseid ning valmistavad ise tervist toetavaid vahepalasid ja suupisteid. Lisaks on kavas liikumismängud, aktiivne ühistegevus ning loovülesanded.

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„Soovime näidata lastele, et tervislikud valikud ei pea tähendama keelde ja käske – tervislik toit võib olla maitsev, liikumine