Päästjad käisid Rannakülas nastikut peletamas

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Teisipäeva hommikul pärast kella kümmet said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Rannakülla, kus madu oli tunginud majja ja televiisori taha peitu pugenud.

Teataja ei osanud öelda, kas tegu on nastiku või rästikuga, küll aga seda, et silma järgi tundus roomaja 90 sentimeetri pikkune.

Päästjad leidsid televiisori tagant nastiku, kes oli end juhtmete vahele sättinud, võtsid siu maotangidega juhtmete vahelt välja ning viisid elumajast eemale jõe äärde.

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