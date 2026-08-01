Galerii: bluus kõlas pea igas hoovis

Foto Kaire Reiljan
Foto Kaire Reiljan
Foto Kaire Reiljan
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Augustibluusi teisel päeval täitus terve Haapsalu linn muusikaga – traditsioonilise raudteejaama kontserdi kõrval astusid muusikud üles promenaadi tantsuvalal ja mitme kõrtsi hoovis.
Festivali teine päev algas Kaluri villas Emil Rutiku juhitud viktoriiniga ja promenaadi tantsupaviljonis BLUULEga, kus Mihkel Raud ja Gerog Merilo loetud luueltuste taustaks musitseeris Brad Jurjens.
Tänavune festival paistabki silma konsertide ja esinemiskohtade rohkuse poolest. Kuulajateni tuuakse ligi 40 kontserti. Lisaks piiskopilinnuse õuel asuvale pealavale peetakse Augustibluusi kontserte promenaadi tantsupaviljonis, raudteejaamas, kohvikus Paul, Virre pubis ja kodurestoranis Väike Petersell.
Laupäeva õhtu lõpeb kontserdiga linnuseõuel ja pärast seda saab veel Haapsalu kultuurikeskuses kuulata festivali ööklubi kontserte.