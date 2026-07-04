Galerii: Kiltsi lennuväljal peetakse kiirendusspordi EMV teist etappi

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval algasid Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) teise etapi ajasõidud ning peeti kiirendusfestivali.

Muude atraktsioonide hulgas sai näiteks sõitude vaheajal näha Lääne prefektuuri politseikoera Ruu oskusi. Laupäevase festivalipäeva kulminatsiooniks on kell 20 algav Ollie kontsert.

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