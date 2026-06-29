Lehemaa tuli Valgas kolmandaks

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Taavi Lehemaa (paremal) teenis vanusegrupis 30-34 pronksmedali. Foto: Malle Elvet

Läänemaa kestvussportlane Taavi Lehemaa saavutas Valga triatlonil oma vanusegrupis (30–34) kolmanda ja üldkokkuvõttes 29. koha.

21. juunil toimunud Valga triatloni põhidistants oli olümpiadistants ehk 5 km ujumist (Pedeli paisjärves), 40 km rattasõitu ja 10 km jooksu. Kokku ületas lõpujoone 261 triatleeti.

Taavi Lehemaa aeg: 2.14,09. Eesti meistreiks tulid meestest Rinel Pius (1.52,59) ja naistest Anette Zukker (2.12,16).