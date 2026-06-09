Risti hübriidpark katab Haapsalu kahe ööpäeva elektritarbimise

Rolls-Royce'i akusalvestussüsteem päikesepargi kõrval Valmiera lähedal Lätis. Rolls-Royce

Eesti taastuvenergia arendaja Sunly koos Rolls-Royce Power Systemsiga ehitab Ristile suure akusalvestuse hübriidpargi. Park on nii suur, et sellega saaks katta Haapsalu linna suvise elektritarbimise kahel ööpäeval.

Kokku plaanib Sunly ehitada viis salvestusparki. Neli neist ehitatakse Lätti; viies, parkidest suurim, tuleb aga Ristile. „Sinna kavandatud akupargi maht on 300 MWh. Võrdluseks: Lätis rajame nelja pargi peale kokku 490 Mwh salvestusvõimekust,” ütles Sunly ehitusjuht Marek Sakk Lääne Elule.

Sakk tõi välja, et akude laadimine sõltub ilmast, tootmisest ja sellest, mida elektrivõrk parajasti vajab, kuid lisas, et akude maksimaalne täislaadimine võtab veidi üle kahe tunni. „300 MWh on väga suur ühekordne maht, millega saaks katta Haapsalu-suuruse linna suvise elektritarbimise kahel ööpäeval,” ütles ta.

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Sakk rääkis, et tegelikult juhitakse akut vastavalt elektrisüsteemi vajadustele, näiteks Eleringi elektrisüsteemi tasakaalus hoidmiseks. „Põhjamaade praktika kinnitab, et hübriidpargid on parim viis taast