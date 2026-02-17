Kaja Rootare on elutööpreemia nominet

Eesti sotsiaaltöö assotsatsioon on esitanud Haapsalu endise aselinnapea Kaja Rootare elutööpreemia nominendiks.

Rootare on 30 aasta jooksul andnud oma panuse toimiva sotsiaalsüsteemi loomisel Haapsalu linnas. Haapsalu aselinnapeana on pikka aega olnud Rootare vastutada sotsiaalvaldkond ja viimastel aastatel ka haridusvaldkond, ta on töötanud ka Haapsalu sotsiaalmaja direktorina.