Transpordiamet avab pühapäeva keskpäeval Vormsi jäätee

Vormsi jäätee mandripoolne pealesõit. Foto: Juhan Hepner

Transpordiamet ütles pressiteate vahendusel, et avab pühapäeval, 15 veebruaril kella 12 ametliku Vormsi jäätee sõiduautodele massiga kuni 2,5 tonni.

"Trassi kogupikkus on 10 kilomeetrit. Kui täna lubatakse liiklejad peale alates kella 12, siis tavapäraselt jääb trass avatuks üksnes valgel ajal kell 8.30–17," ütles transpordiameti kommunikatsiooniekspert Karl-Joosep Küngas.

Selleks, et jäätee püsiks avatuna, tuleb rangelt kinni pidada trassidele paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast. Vormsi jääteed hooldab Verston Eesti OÜ.

