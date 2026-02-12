Omatekkeline Hiiumaa jäätee jääb alles

Kuula artiklit, 2 minutit ja 56 sekundit

Parvlaev Leiger. Foto: Juhan Hepner

Suursaarte ja mandri vahelisi laevaliine haldav ettevõte TS Laevad teatas pressiteate vahendusel, et teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse laevade liikumisel sadamate vahel, et säilitada hiidlaste omatekkeline Hiiumaa-mandri jäätee.

12. veebruari õhtul naaseb parvlaev Leiger Tallinnast dokitöödelt Rohukülla Vormsi ja Hiiumaa vahelist mereala mööda, kus omatekkelist jääteed märgatud pole. Rohuküla-Heltermaa liinile asub Leiger alates 13 veebruarist kell 17.30 väljumisega Rohukülast. Reede, 13. veebruari hommikul liigub parvlaev Regula Rohukülast Virtsu asendama parvlaeva Tõ