Omatekkeline Hiiumaa jäätee jääb alles

Kuula artiklit, 2 minutit ja 56 sekundit
0:00 / 2:56
Parvlaev Leiger. Foto: Juhan Hepner
Suursaarte ja mandri vahelisi laevaliine haldav ettevõte TS Laevad teatas pressiteate vahendusel, et teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse laevade liikumisel sadamate vahel, et säilitada hiidlaste omatekkeline Hiiumaa-mandri jäätee.
12. veebruari õhtul naaseb parvlaev Leiger Tallinnast dokitöödelt Rohukülla Vormsi ja Hiiumaa vahelist mereala mööda, kus omatekkelist jääteed märgatud pole. Rohuküla-Heltermaa liinile asub Leiger alates 13 veebruarist kell 17.30 väljumisega Rohukülast. Reede, 13. veebruari hommikul liigub parvlaev Regula Rohukülast Virtsu asendama parvlaeva Tõ
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam