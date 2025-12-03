Kuula artiklit, 0 minutit ja 57 sekundit
Lääne-Nigula koalitsioon lagunes juba esimesel istungil, kui vallavolikogu uus koosseis valis taas esimeheks ka eelmised neli aastat volikogu juhtinud Mikk Lõhmuse (Isamaa).
Lõhmuse kui opositsiooni esitatud kandidaadi poolt hääletas 13 volinikku, koalitsiooni kandidaat Kadi Paalistele (SDE) sai 12 häält.
28. oktoobril olid Lääne-Nigulas allkirjastanud koalitsioonilepingu valimisliit Oma Inimesed (Janno Randmaa), SDE (Neeme Suur) ja EKRE (Hardi Rehkalt).
