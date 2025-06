Lääne Elu ajakirjanik sai kaitseliidu kõrge autasu

Lääne Elu ajakirjanik Juhan Hepner sai kaitseliidu eriklassi teenetemedali liidu tegevuse aastatepikkuse kajastamise eest Lääne- ja Hiiumaal.

Medali pani Hepnerile neljapäeval Tallinnas Toompeal rinda kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm. „See on suur au, aga üllatus oli päris korralik,” ütles Hepner. Saanud autasustamistseremooniale kutse, oli seal kirjas, et kaitseliit tahab anda talle ergutuse. „Ei osanud arvata, et saan medali,” ütles Hepner.

Kaitseliitu Hepner ei kuulu. Eriklassi teenetemedal antakse kaitseliidule osutatud teenete eest ja see on ainus kaitseliidu aumärk, mille võivad saada ka need, kes pole liidu liikmed.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kaitseliidu strateegilise kommu