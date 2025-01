Simmu Vasar pani sõjaväeorkester juhi ameti maha

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit 0:00 / 1:23

Üle viie aasta Eesti sõjaväeorkestrit juhtinud Haapsalust pärit Simmu Vasar pani orkestrijuhi ameti maha ja suundus tegevteenistusse.

Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutseva sõjaväeorkestri uus juht ja tseremoniaaldirigent on sellest aastast Samuel Jalakas, kes varem mängis orkestris trompetit.

Orkestrijuhi ameti maha pannud Vasar liitus Kaitseväe orkestriga 1996. aastal, 2019. aastal sai temast orkestri ülem. „Simmu suutis orkestri tuua läbi tormilisest ajast, mil kaitseväe orkestrist sai sõjaväeorkester,” rääkis Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „Tänu temale on Eesti sõjaväeorkester täna elujõuline ning leidnud oma koha ja uue hingamise. Samuelil on seega suured kingad täita, aga olen kindel, et tal on selleks kõik eeldused olemas,” ütles Lill, tänades Vasarat pikajalise töö eest.

Eesti sõjaväeorkestri ülesanne on hoolitseda riiklike tseremooniate ja protokolliliste sündmuste ning teiste esindusürituste muusikalise kujunduse eest, hoida sõjaväemuusika traditsiooni Eestis ning edendada professionaalse puhkpillimuusika kultuuri. Sõjaväeorkestri eri koosseise on võimalik tellida esinema ka muude sobilike sündmuste puhul. Sõjaväeorkestri koosseisu kuuluvad puupillirühm, vaskpillirühm ja löökpillirühm.