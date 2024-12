Noori peab koolitama täisealiseks saamiseni

Õppimiskohustuse ea pikendamine toob lisakohustusi kõikidesse õppeasutustesse ja kohalikele omavalitsustele.

Kaubamaja parklas kaob kella panemise kohustus

Haapsalu kaubamaja parklas korraldab senise Europargi asemel parkimist Snabb OÜ. Suurim muudatus on see, et enam ei pea poodi minnes autole panema parkimiskella.