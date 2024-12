Kirbla motopoes käidi vargil

Politsei sai teate, et täpselt tuvastamata ajal ajavahemikul 16. detsembri õhtust kuni 17. detsembri hommikuni on Lääneranna vallas Kirblas murtud lahti uks ja sisse tungitud motopoe ruumidesse, kust on varastatud tööriistu, alkoholi, motokiivreid ja nahktagisid.

Kahju on esialgsel hinnangul umbes 5000 eurot.