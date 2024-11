Heategevusprojekt LE jõulupuu 2024

Jõuluaeg läheneb ja kolmandat aastat aitab Lääne Elu heategevuskampaaniaga täita nende laste kingikotti, kellel see muidu tühjavõitu oleks. Öeldakse ju, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm ja peagi saabuv advent on just sobiv aeg rõõmustada selle üle, et saad kellelegi head teha.

Kingisoovid on kokku kogunud Haapsalu linnavalitsuse lastekaitsetöötajad, kes toimetavad kingid ka lasteni.

https://online.le.ee/heategevusprojekt-le-joulupuu-2024/

Aidake meil aidata!

Tänutundega

Kaire Reiljan, peatoimetaja