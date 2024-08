Politsei palub abi Lihulast kadunud Kaupo leidmisel

Politsei palub abi 29aastase Kaupo leidmisel. Mees võib liikuda Tallinnas.

Kaupo lahkus oma kodust Lihulas kolmapäeva, 28. augusti õhtul. Viimati nähti teda laupäeva hommikul kella 6.30 paiku Harjumaal Kuusalus, võimalik, et sealt läks ta Tallinna bussile. Mehe telefon on välja lülitatud ja lähedased ei saa temaga ühendust.

Politsei kogub Kaupo lähedastelt infot asukohtade osas, kuhu mees võis minna ning tema võimalikke viibimiskohti on kontrollitud, seni ei ole Kaupot leitud. Mehe isikukirjeldus on edastatud Tallinna patrullidele.

Kaupo on 178 cm pikk, ta on keskmise kehaehitusega ning tal on tumedad juuksed ja siilisoeng. Seljas võib ta kanda tumedat lukuga dressipluusi ning jalas on tal lühikesed püksid, tumedad Adidase tossud ja valged sokid.

Politsei palub kõigil, kellel on infot mehe asukoha osas, sellest teada anda numbril 112.