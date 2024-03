Kauaaegne õpetaja Ellen-Velanie Jaks tähistas 24. veebruaril oma 90. sünnipäeva ja võttis mõni päev hiljem endiste õpilaste, sõprade ja lähedaste õnnitlusi vastu vestlusõhtul Haapsalu raamatukogus.

„Tänane kohtumine on mulle šokk. Ei oleks osanud iial arvata, et on nii palju inimesi, kes minust lugu peavad, aga ka mina olen teist kõigist väga lugu pidanud,“ alustas Jaks oma mälestuste rääkimist tänuga.

